Le groupe Infinigate et Cybereason annoncent un nouveau partenariat

septembre 2022 par Marc Jacob

Les organisations internationales et les principaux fournisseurs de services en Cloud du monde entier font confiance à Cybereason. Ils déploient la plateforme de défense Cybereason sur les points d’extrémité et dans le Cloud. Le partenariat s’appuiera sur la très grande expérience européenne d’Infinigate et sur son réseau de revendeurs de confiance.

La plateforme de défense Cybereason aide les responsables de la défense à détecter et à répondre de manière prédictive aux cyberattaques, rapidement et à l’échelle. La plateforme de défense Cybereason analyse plus de 23 trillions d’événements liés à la sécurité par semaine, soit cinq fois le volume de n’importe quelle autre solution du marché. Grâce à son moteur de détection breveté MalOp (Malicious Operations), Cybereason fournit des informations complètes sur les attaques à travers chaque appareil, identité d’utilisateur, application et déploiement en environnement Cloud.