Mesure et suivi de la consommation énergétique grâce au nouveau CMS d’ABB

février 2022 par Marc Jacob

Les données relatives à l’infrastructure ne sont pas à l’abri d’une cyberattaque aux conséquences potentiellement dramatiques, tant pour l’exploitant que pour les clients.

C’est pour protéger ces installations ultrasensibles qu’ABB fait le choix du protocole de communication chiffré SNMP (Simple Network Management Protocol) version 3. Facile à configurer, SNMPv3 inclut de nouveaux mécanismes de sécurité des transactions et d’administration des réseaux complexes de sites tertiaires : l’authentification des machines et la confidentialité des paquets de données.

Ultracompact et multicanal, le nouveau système CMS d’ABB mesure et collecte les valeurs de courant alternatif et continu en chaque point du circuit. Ces relevés servent à optimiser les consommations énergétiques et l’utilisation des actifs avec, à la clé, des économies.

La solution se compose d’une unité de commande et de capteurs de tout type de courant, dans une large étendue de mesure jusqu’à 160 A. Au sein des sites critiques comme les DataCenters, CMS fait équipe avec le système d’enfichage modulaire SMISSLINE TP d’ABB, dont la protection contre le contact direct sécurise les interventions sur les appareils et composants sous tension. Les capteurs CMS se montent directement sur les disjoncteurs miniatures SMISSLINE grâce au bus interne Modbus qui évite les vicissitudes et les coûts du câblage traditionnel.

La nouvelle gamme de capteurs à noyau ouvert enrichit les installations existantes de fonctions de surveillance et de mesure du courant, sans qu’il soit nécessaire de mettre l’équipement hors tension. La simplicité de raccordement à n’importe quel disjoncteur miniature, notamment avec les adaptateurs universels CMS, fait encore économiser du temps et de l’argent. L’association CMS-SMISSLINE TP justifie un gain de place pouvant atteindre 50 % par rapport aux offres concurrentes.

Grâce au chiffrement de bout en bout SNMPv3, la transmission des mesures (généralement au système de gestion d’infrastructures de datacenter DCIM) est protégée des cyberattaques, et l’intégrité des données garantie. Le trio CMS, SMISSLINE et SNMPv3 forme ainsi un système sécurisé de collecte des données d’infrastructure qui aide aussi à optimiser les ressources énergétiques et physiques d’un DataCenter. Sa souplesse architecturale, sa facilité d’installation et de maintenance maximisent la rentabilité de l’investissement ainsi que la résilience et la disponibilité des actifs.

