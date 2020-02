Kaspersky annonce l’obtention de la certification ISO27001

février 2020 par Marc Jacob

Développée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), ISO/IEC 27001 est la norme de sécurité de l’information la plus largement utilisée. Elle inclut des exigences sur la façon de mettre en œuvre, de surveiller, de maintenir et d’améliorer continuellement un système de gestion de la sécurité de l’information (SGSI) dans le contexte de l’organisation et de ses besoins commerciaux. La conformité à cette norme internationalement reconnue est au cœur de l’approche de Kaspersky pour mettre en œuvre et gérer la sécurité de l’information, car elle prouve l’exhaustivité et la rigueur des contrôles de sécurité tout en fournissant aux clients un niveau d’assurance supplémentaire.

La certification ISO/IEC 27001:2013 délivrée à Kaspersky a été validée à la suite d’une évaluation effectuée par l’organisme de certification indépendant TÜV AUTRICHE. Elle couvre les systèmes de gestion dans le cas de réception de fichiers malveillants et suspects utilisant l’infrastructure du réseau de sécurité Kaspersky (KSN), ainsi que le stockage et l’accès sûrs à ces fichiers dans le système de fichiers distribués de l’entreprise (KLDFS). La certification est valable pour les services de données de l’entreprise situés dans les centres de données de Zurich, Francfort, Toronto et Moscou.

Cet audit ISO 27001 est une nouvelle étape de l’Initiative Mondiale pour la Transparence, lancée par Kaspersky en 2017, qui vise à garantir à ses partenaires et clients que les produits et services de l’entreprise assurent une protection contre les cybermenaces, mais qu’ils traitent également les données des clients avec le plus grand respect et le plus grand soin. En 2019, la société a obtenu l’audit SOC 2 de type 1, délivré par l’un des quatre grands cabinets d’audit, qui confirme que le développement et la diffusion des bases de données audiovisuelles de Kaspersky sont protégés contre les modifications non autorisées par des contrôles de sécurité rigoureux.