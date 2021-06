Julien Rio nommé Associate Vice-President (AVP), Marketing International de RingCentral

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Julien Rio aura plusieurs missions dans son portefeuille :

Renforcer la notoriété de RingCentral en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMEA) et en Asie-Pacifique (APAC) ;

Piloter les campagnes marketing pour les solutions UC et CC de RingCentral ;

Renforcer les actions marketing avec les partenaires stratégiques de RingCentral (Atos, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise) ;

Accompagner la croissance des équipes marketing internationales et coordonner leurs efforts.

Julien Rio a commencé sa carrière en tant que Digital & Project Manager pour la marque Joker, implantée à Hong Kong. Par la suite, il a travaillé comme Online Marketing Manager pour différentes sociétés du secteur de l’hébergement et de la restauration, comme Café O, Ovolo Hotels, Hind Group, avant de rejoindre lalamove, une société spécialiste de la livraison à la demande, en tant que Directeur Marcom Global. Julien Rio a lancé plusieurs projets dont myfairtool, une solution digitale permettant d’accompagner les sociétés dans leurs participations à des salons et d’accroître leur business. Il est également l’auteur de l’ouvrage « The Trade Show Chronicles », un roman dédié au business dans lequel il enseigne les astuces pour optimiser ses résultats lors de salons.

Julien est également administrateur du CMIT (Club des Marketeurs In Tech) et est certifié CCXP (Certified Customer Experience Professional).