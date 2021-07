Huawei lance le concours "2021 APPSUP" pour soutenir l’innovation pour tous

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Les participants au concours annuel AppsUP développeront des applications innovantes et localisées, en intégrant l’écosystème HMS de Huawei afin d’offrir aux utilisateurs des appareils Huawei des expériences intelligentes. Le concours est ouvert dans cinq régions : Europe, Asie-Pacifique, Amérique Latine, Moyen-Orient et Afrique, ainsi qu’en Chine. Le thème retenu cette année est « HMS innove pour tous ».

Le concours donne aux développeurs l’occasion d’obtenir une reconnaissance mondiale et de gagner des prix allant jusqu’à 15 000 dollars, avec une dotation totale d’1 million de dollars disponible, ainsi qu’un accompagnement technique complet pour aider à ouvrir de nouvelles portes dans l’innovation des applications. Le concours est ouvert à tous, des étudiants et nouveaux développeurs aux professionnels reconnus.

L’an dernier, plus de 3 000 équipes originaires de plus de 170 pays ont participé à ce concours. Des milliers d’applications HMS ont été soumises, couvrant chaque aspect de la vie quotidienne, et suscitant des expériences intelligentes dans les domaines de la santé et de la forme physique, de l’éducation, de l’agriculture, de la protection de l’environnement, des transports et de la sécurité publique et bien plus encore. Parmi les gagnants de l’année dernière, le projet à but non lucratif Catrobat, s’est vu décerner le prix « Meilleure application » pour Pocket Code, une application qui permet d’encourager les adolescents et les adultes à apprendre à programmer, tandis que le prix « Application préférée » a été décerné à Peaklens, une application créée par des chercheurs et des étudiants qui permet d’identifier les sommets des montagnes italiennes, et qui a suscité le plus grand nombre de votes et de téléchargements.

Les participants au concours appsUP cette année seront en mesure de participer à de nombreuses autres récompenses telles que le prix « Tech Women » (une première), le prix « Excellence Etudiant » et le prix « Meilleure innovation HMS Core ». En plus des dotations, les finalistes verront leur application promue sur la HUAWEI AppGallery, une vitrine accessible à un public de 700 millions d’utilisateurs d’appareils mobiles Huawei dans le monde. Les gagnants bénéficieront également de récompenses supplémentaires telles que l’accès aux ressources promotionnelles de l’AppGallery et à celles du cloud Huawei, ainsi que des aides exclusives pour l’utilisation de capacités HMS Core payantes.

Les personnes qui souhaitent participer au concours ont jusqu’au 20 août 2021 pour s’inscrire, et soumettre leurs inscriptions via le site internet officiel. Les participants peuvent s’inscrire à titre individuel ou en équipe de trois membres maximum.

Toutes les applications doivent être développées en intégrant les capacités HMS Core et sont soumises à évaluation sur la page web du concours avant 18h00 (GMT +2) le 20 août 2021. Les membres du jury comprennent des experts issus des domaines de la technologie, de la finance et du gaming, ainsi que des acteurs de référence de Huawei. Ils noteront chaque participant en s’appuyant sur la fonctionnalité, l’innovation, la contribution sociétale et l’expérience utilisateur.

Puis, les 20 meilleures applications de chaque région seront présélectionnées et rendues accessibles au vote du public par le biais de la page internet du concours et de la HUAWEI AppGallery. Les sélections s’appuieront sur le nombre de votes et de téléchargements du public dont bénéficiera chaque travail retenu.

En octobre, les finalistes présenteront leur application lors d’évènements régionaux au jury d’experts, qui classera les 20 travaux présélectionnés selon une formule de notation complète afin de désigner les gagnants.