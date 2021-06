Johnson Controls s’associe à DigiCert pour renforcer la confiance dans les bâtiments intelligents

juin 2021 par Marc Jacob

Johnson Controls annonce un nouveau partenariat avec DigiCert. Grâce à ce rapprochement, Johnson Controls utilisera la plateforme PKI DigiCert ONE pour sa suite de solutions OpenBlue, garantissant ainsi une connectivité avancée et sécurisée dans les bâtiments intelligents de ses clients.

En capitalisant sur la solution PKI de DigiCert, Johnson Controls ouvre de nouvelles perspectives technologiques dans l’univers de l’OT et l’IoT afin de maintenir une confiance absolue dans les matériels, logiciels et communications tout au long du cycle de vie des bâtiments intelligents. OpenBlue pourra ainsi s’appuyer sur une sécurité PKI de pointe et une expertise avancée de la gestion des certificats pour non seulement assurer l’authentification et l’identification des appareils, mais aussi garantir le chiffrement et l’intégrité des données pour chaque composant de l’écosystème domotique.

Fruit de l’expérience incomparable de Johnson Controls dans le domaine des technologies domotiques professionnelles, OpenBlue va désormais pouvoir capitaliser sur DigiCert et sa maîtrise parfaite des identités numériques et de la cryptographie. La solution phare de Johnson Controls pourra ainsi renforcer la confiance des clients et utilisateurs face à des cybermenaces en perpétuelle mutation.

En parallèle, Johnson Controls a récemment annoncé un partenariat avec Pelion visant à accélérer l’innovation sur les aspects connectivité, sécurité et intelligence en périphérie pour la technologie OpenBlue. Utilisées en association avec les services DigiCert, les fonctionnalités Pelion de gestion des équipements et de l’environnement Edge Computing permettront de maintenir un niveau de confiance maximal dans les identités numériques.