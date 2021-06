OutSystems confie à Olifa Dadi la direction de son channel français

juin 2021 par Marc Jacob

Pour développer le channel français d’OutSystems, Olifa Dadi va pouvoir s’appuyer sur un programme de partenariat, reposant sur un système de trois niveaux de certification (Register, Sales et Delivery), accessible en fonction des compétences commerciales et techniques acquises par les partenaires. Elle pourra également les accompagner à travers des fonds de développement et d’opérations marketing conjointes.

Olifa Dadi, 45 ans, a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du channel en France. Avant de rejoindre OutSystems, elle a géré les destinées des channel de Zerto, Pure Storage, Quantum et Kaminario, aussi bien à des niveaux nationaux qu’internationaux. Olifa Dadi est titulaire d’un master en économie de l’université Paris IV Sorbonne.