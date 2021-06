Richard Gadd prend la direction de la région EMEA pour Cohesity

juin 2021 par Marc Jacob

Cohesity annonce la nomination de Richard Gadd au poste de vice-président et directeur général des ventes EMEA, avec effet immédiat. Pour assurer la gestion des opérations commerciales de Cohesity dans cette région, Richard Gadd pourra s’appuyer sur près de trois décennies d’expérience en tant que leader des ventes et du développement commercial dans le secteur des technologies. Il jouera un rôle clé dans l’accélération de la croissance et de l’adoption des solutions de gestion des données multicloud de la société.

Avant de rejoindre Cohesity, Richard Gadd a travaillé chez Hitachi Vantara, où il a occupé le poste de vice-président senior et directeur général EMEA pendant cinq ans et, deux ans auparavant, celui de vice-président et directeur général pour la région UKI. Avant Hitachi Vantara, Richard Gadd a passé plus de huit ans à divers postes de direction chez EMC. Il a également occupé des postes de direction et de vente chez Computacenter, Morse et Xerox. Richard Gadd sera sous la responsabilité de Michael Cremen, chief revenue officer au sein de Cohesity.

De plus en plus d’organisations dans le monde adoptent la technologie de gestion des données multicloud de Cohesity pour lutter contre la menace permanente des attaques par rançongiciel, accélérer leur migration vers le cloud, améliorer la conformité de leurs données et plus encore.