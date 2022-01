Jean-Pascal MACCHI nommé Directeur Général d’IKOULA

janvier 2022 par Marc Jacob

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le monde de l’hébergement web et des télécoms, Jean-Pascal prendra en charge le pilotage complet d’IKOULA et de ses filiales aux Pays-Bas et en Espagne. Il aura pour objectif d’accompagner l’entreprise dans son développement aussi bien externe, qu’interne au sein du groupe SEWAN, et de renforcer sa position parmi les spécialistes européens du Cloud.