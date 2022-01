DeLisa Alexander rejoint le conseil d’administration de Qlik

janvier 2022 par Marc Jacob

Qlik® annonce l’arrivée de DeLisa Alexander au conseil d’administration en tant que premier membre externe. Elle occupait précédemment le poste de vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines chez Red Hat. Dans cette société membre du S&P 500 et enregistrée à la bourse de New York, DeLisa Alexander a pris en charge le développement d’une culture du leadership ouverte et unique. Dans le cadre de ses fonctions, elle apportait directement son soutien et son expertise au conseil d’administration de Red Hat, en se concentrant tout particulièrement sur les dispositifs de rémunération en actions, la gestion de la relève et les programmes de gouvernance d’entreprise.