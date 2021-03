Jamf renforce ses capacités de sécurité grâce à des intégrations avec Microsoft et d’autres applications

mars 2021 par Marc Jacob

Jamf renforce les capacités de sécurité grâce à des workflows étendus pour l’écosystème de sécurité Microsoft et un élargissement des applications pour automatiser le cycle de vie des applications. La sécurité est une priorité absolue pour les entreprises et Jamf continue à fournir des solutions simples et efficaces qui préservent l’expérience de l’utilisateur final. Ces améliorations de la plateforme vont renforcer la capacité des services informatiques et de sécurité à sécuriser plus efficacement les Mac utilisant Jamf.

Microsoft Azure Sentinel et Jamf Protect : Une expérience sécurisée et simplifiée Jamf intègre les capacités de sécurité spécialement conçues pour Mac de Jamf Protect dans la plateforme centrale de visibilité et d’automatisation de la sécurité de Microsoft Azure Sentinel. Azure Sentinel est solution de type SIEM (Security Information and Event Management) et SOAR (Security Orchestrated Automated Response) Cloud, utilisée par les équipes de sécurité pour obtenir une surveillance globale de la sécurité et pour automatiser la réponse aux incidents. La solution a été largement reconnue pour son efficacité et sa facilité d’adoption. Grâce à cette intégration, les clients d’Azure Sentinel peuvent désormais exploiter les informations de sécurité spécifiques à Apple, le signalement des activités malveillantes et la prévention des logiciels malveillants de Jamf Protect au sein d’un seul portail de sécurité.

Autres avantages inclus :

Workflows Jamf Protect complet dans Microsoft Azure Sentinel.

Intégration des données et de l’activité Mac dans les tableaux de bord et les manuels de correction existants d’Azure Sentinel.

Configuration simple de l’intégration sans impact sur les appareils des utilisateurs finaux.

Jamf élargit sa liste de logiciels dans Jamf Pro

Depuis que Jamf a acquis Mondada, un leader dans le domaine des solutions de gestion des correctifs, la voie vers l’élargissement des capacités de gestion des applications ne cesse de s’ouvrir. Jamf a fait migrer plus de 100 nouveaux logiciels du produit Kinobi de Mondada vers Jamf Pro, qui propose désormais des centaines de logiciels, dont un grand nombre des applications les plus couramment installées par les utilisateurs de Mac. Les administrateurs informatiques disposeront ainsi d’un workflow plus cohérent pour surveiller et maintenir les applications au sein de Jamf Pro, ce qui permettra aux utilisateurs finaux de disposer des versions les plus récentes et les plus sûres des applications, le tout sans frais supplémentaires.

Avantages supplémentaires inclus :

Une solution de reporting plus complète et plus robuste intégrée à Jamf Pro.

Un workflow unique et cohérent pour la maintenance de toutes les applications critiques dans un environnement.

Une meilleure expérience utilisateur grâce au Jamf Self Service, qui permet de mettre à disposition un plus grand nombre de mises à jour pour plus d’applications dont les utilisateurs ont besoin pour être productifs.

Jamf continuera d’ajouter de nouveaux titres de Kinobi et examinera toutes les demandes de Jamf Nation pour les futurs titres.