Rosenberger OSI présente une toute nouvelle gamme de câblage LAN

mars 2021 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) a restructuré sa gamme de câblage LAN, en présentant trois solutions innovantes et tournées vers l’avenir pour le câblage des bâtiments et des bureaux. L’accent est mis sur le système de câblage PreCONNECT® smartNET, qui offre la possibilité d’étendre dynamiquement le débit et d’allouer individuellement les débits de données au sein d’un bâtiment en fonction des services ou des processus. Ce système est complété par la solution PreCONNECT® isoNET, qui repose sur un prémontage des câbles sur un ou deux côtés et sur du câblage conçu par des experts. PreCONNECT® flexNET, en tant qu’extension de PreCONNECT® isoNET, complète cette nouvelle gamme : le système offre une flexibilité supplémentaire en interposant un point de consolidation passif en cuivre dans la zone tertiaire.

Aujourd’hui, la transformation numérique est devenue un facteur important dans la gestion des bâtiments et surtout dans l’environnement de travail afin de rester compétitif et de se présenter comme un employeur attractif. Par conséquent, le monde du travail 4.0 et le Smart Working exigent une flexibilité et une adaptabilité maximales du réseau LAN. Afin de répondre aux besoins sans cesse croissants des performances, le câblage du bâtiment en particulier doit également être adapté. Après tout, un câblage efficace est la base physique des applications à hauts débits dans l’environnement tertiaire.

smartNET : plus grande flexibilité, adaptable individuellement et évolutive Rosenberger OSI a complètement relancé sa gamme de câbles LAN en fonction des exigences accrues et présente trois solutions innovantes : PreCONNECT® smartNET,. solution réseau offrant le plus haut niveau de flexibilité. Le système de câblage assure un haut degré d’adaptabilité dans la conception spatiale des postes de travail. Il offre également la possibilité d’augmenter dynamiquement le débit et d’allouer individuellement les débits de données au sein d’un bâtiment, par département ou par processus. La solution réseau peut ainsi s’adapter aux structures existantes des bâtiments, des structures informatiques et de procédés et se développer avec l’entreprise.

Le système de câblage marque également des points pour son excellent rapport coût-efficacité. Grâce à ce concept intelligent, les longueurs de câbles en cuivre tertiaire peuvent être réduites au minimum (environ 25 mètres), ce qui permet de réaliser des économies considérables. Ceci est rendu possible par l’utilisation de points de consolidation passifs à base de fibres optiques dans la zone secondaire, ce qui rapproche la technologie de fibre optique de l’utilisateur final.

Un autre facteur de réduction des coûts : les répartiteurs de bureaux, qui sont connectés au point de consolidation passif dans la zone tertiaire soit en étoile soit en anneau et, en tant que systèmes partagés, remplacent les répartiteurs centralisés classiques par étage. Alors qu’une pièce séparée est nécessaire pour les grandes unités de répartition, les répartiteurs de bureau peuvent être montés dans le plancher technique, dans le faux-plafond ou en applique sur les murs et peuvent être intégrés dans tout environnement de travail sans nécessiter d’espace supplémentaire.

isoNET : réseau conventionnel, modulaire, facile et rapide à installer Côté matériel, la solution isoNET repose sur un prémontage unilatéral et bilatéral des câbles ainsi que sur une planification et une installation prévoyante du réseau par des experts de Rosenberger OSI ou des partenaires qualifiés sur site. Cela permet de réaliser de précieuses économies de coûts et de temps et d’accroître considérablement l’efficacité.

La solution innovante est axée sur la technologie de fibre optique tournée vers l’avenir, car elle offre des "capacités de transmission pratiquement illimitées". Toutefois, il ne s’agit que d’un des composants de PreCONNECT® isoNET. La technologie cuivre joue toujours un rôle important dans le câblage des bâtiments. Outre le gain de temps dû aux liens pré-connectorisés la solution réseau standard offre l’avantage d’un effort d’administration minime, puisque les composants actifs sont centralisés dans les répartiteurs d’étage.

flexNET : câblage à structure classique avec une flexibilité accrue La troisième solution réseau, en tant qu’extension de PreCONNECT® isoNET, offre encore plus de souplesse dans l’aménagement des postes de travail, grâce à l’interposition d’un point de consolidation passif en cuivre dans la zone tertiaire. Le grand avantage ici est que les nouvelles connexions des utilisateurs finaux peuvent être facilement connectées au point de consolidation passif et que les postes de travail existants peuvent être déplacés. Des extensions et des restructurations peuvent être réalisées sans perturber les opérations en cours. PreCONNECT® flexNET répond donc parfaitement aux exigences des processus de travail de plus en plus dynamiques dans l’environnement de travail, la fabrication et la gestion des bâtiments.