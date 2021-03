Lantronix élargit ses offres de gestion des environnements distants avec la nouvelle EMG7500 Edge Management Gateway

mars 2021 par Marc Jacob

Lantronix Inc. dévoile sa nouvelle EMG™7500, une passerelle de gestion périphérique sécurisée et rentable à petit facteur de forme. Conçue pour être utilisée dans pratiquement n’importe quel type de site distant ou sans effectif, l’EMG7500 fait partie intégrante de la solution de Lantronix pour la continuité des activités, qui associe matériel, logiciel et services à valeur ajoutée interconnectés. Avec l’EMG7500, Lantronix élargit son offre de solutions REM au sein de sa famille EMG de produits de gestion hors bande (OOBM).

Grâce à sa conception compacte, l’EMG7500 est une solution efficace pour les infrastructures critiques de sites distants, y compris les succursales, les magasins de vente au détail et les sites sans effectif tels que les guichets automatiques et les antennes-relais. Offrant une gestion périphérique fiable et sécurisée pour la gestion des périphériques réseau hors site avec un facteur de forme réduit et rentable, l’EMG7500 permet un dépannage, une résilience et une correction à distance, ce qui améliore le temps de disponibilité et l’efficacité des réseaux, et garantit le bon fonctionnement des entreprises.

Ses caractéristiques incluent :

• Un mécanisme intégré de basculement / reprise automatique, qui permet aux utilisateurs de l’EMG™ de se connecter à leur équipement de réseau même lorsque la connexion au réseau principal est encombrée ou ne répond pas

• La surveillance des performances du réseau avec prise en charge du trafic de simulation IPSLA, pour assurer une communication réseau continue et fiable et contribuer à atténuer les scénarios Lights Out (à distance)

• Une gestion centralisée avec la plateforme de gestion ConsoleFlow™ de Lantronix sur site et basée sur le cloud, qui fournit une interface unique pour visualiser toutes les passerelles de gestion périphérique Lantronix déployées et les équipements informatiques connectés

• Des options de sécurité de connectivité mondiale et opérateur ainsi que VPN en tant que service, adaptées aux exigences uniques de chaque site distant

• L’accès mobile depuis n’importe quelle plateforme iOS® ou Android™ pour un accès à distance sécurisé aux équipements informatiques La famille EMG de Lantronix comprend également l’EMG8500, qui offre des unités remplaçables sur site (FRU) et les mêmes caractéristiques et avantages dans un format d’encombrement légèrement plus grand.