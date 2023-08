Jamf annonce une nouvelle intégration avec AWS

août 2023 par Marc Jacob

La nouvelle intégration améliore la sécurité des entreprises en améliorant la prévention contre les menaces et en réduisant les risques de violation des données. Le tout, en simplifiant les contrôles de sécurité.

Grâce à AWS Verified Access, les organisations utilisant AWS et Jamf peuvent désormais vérifier que les appareils sont gérés et respectent un seuil de risque acceptable avant de donner accès à des services internes sensibles ou critiques. Les règles définies par les clients peuvent être flexibles en fonction des exigences de leur organisation et de leur niveau global de tolérance aux risques de sécurité. Par exemple, un client peut n’autoriser que les appareils gérés, qui proviennent d’une plage d’adresses IP (Internet Protocol) spécifique, qui présentent un certain score de risque ou qui ont une version minimale du système d’exploitation (OS). Cette nouvelle intégration permet aux clients d’aller plus loin dans la gestion et la sécurité, en réunissant Jamf Pro, AWS et l’application Jamf Trust.

Pour les entreprises qui exécutent des applications privées sur AWS, le support de Jamf est une première étape importante dans la sécurisation des données en assurant un utilisateur et un appareil fiables. Cette intégration fait partie de Trusted Access de Jamf, une solution présentée pour la première fois lors de la Jamf Nation User Conference 2022.



Au début de l’automne, Jamf a annoncé sa collaboration avec AWS pour créer un workflow rationalisé et puissant pour gérer et davantage sécuriser les instances Mac d’Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Les organisations doivent s’assurer que leurs machines virtuelles sont aussi sûres que leurs machines physiques. Tirant parti de la puissance d’Apple et d’AWS, Jamf a poussé encore plus loin le concept de déploiement sans contact. Désormais, grâce aux solutions de gestion et de sécurité de Jamf, les organisations peuvent fournir un accès sécurisé aux Mac virtuels de la même manière qu’elles le font pour les Mac physiques. Cela permet une allocation flexible des ressources aux organisations qui dépendent de Mac pour leur activité.



Le workflow est disponible dès aujourd’hui sur Mac pour les clients AWS et Jamf.