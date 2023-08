Western Digital améliore ses solutions de stockage

août 2023 par Marc Jacob

Du cloud au périphérique, en passant par l’entreprise, les architectes de Datacenters déploient au quotidien des niveaux plus élevés de mémoire flash destinés à libérer tout le potentiel de l’IA, du stockage objet au partage de fichiers, et bien plus encore. Dans le même temps très attentifs à maîtriser les dépenses, ils s’emploient à trouver des solutions qui les aident à gérer, mettre à l’échelle et utiliser les ressources de stockage de manière plus efficace. Cela entraîne une tendance croissante à désagréger et partager la mémoire flash NVMe via un réseau (NVMe-oF), pour améliorer les performances, la disponibilité et la flexibilité des ressources de stockage.

Pour aider les clients à simplifier le déploiement du stockage NVMe/NVMe-oF, Western Digital annonce l’amélioration de la plateforme de stockage OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF JBOF/Storage Platform, ainsi que des dispositifs de pont RapidFlex A2000 et C2000 de prochaine génération pour le réseau NVMe-oF (FBDs), et du nouveau SSD NVMe double port PCIe® Gen 4.0 Ultrastar DC SN655. Ces nouvelles solutions de stockage permettent de créer un écosystème offrant plus de flexibilité et de choix pour simplifier le déploiement du NVMe et du NVMe-oF. Western Digital est désormais la seule entreprise capable d’intégration verticale ciblant les deux extrémités du câble Ethernet pour fournir des solutions où les données voyagent depuis l’initiateur du serveur à la cible de stockage.

Plateforme de stockage NVMe-oF OpenFlex Data24 3200 entièrement intégrée

Le Western Digital OpenFlex Data24 3200 est une plateforme de stockage NVMe-oF entièrement intégrée, qui étend les performances du flash NVMe à une architecture de stockage partagée. En séparant les ressources de stockage du calcul avant de les partager via Ethernet, le Data24 3200 devient largement disponible pour plusieurs applications et serveurs, permettant un meilleur contrôle et une évolutivité optimale des ressources. L’utilisation du stockage est alors améliorée, sans provisionnement additionnel.

En utilisant les dispositifs FBD RapidFlex, le Data24 3200 permet de connecter jusqu’à six hôtes sans commutateur. Un environnement commuté permet de mettre à l’échelle davantage d’hôtes et de plateformes Data24, offrant des capacités d’extension ou d’agrandissement de centaines de téraoctets à des pétaoctets de flash NVMe avec une très faible latence d’application. En plus du protocole RDMA sur Ethernet convergé (RoCE), le Data24 amélioré prend désormais en charge les nouvelles connexions TCP. Peu gourmand en énergie, disponible dans une plateforme de 2U à 24 baies et bénéficiant d’une garantie limitée de 5 ans, le Data24 3200 offre une disponibilité élevée et une fiabilité de classe entreprise, avec jusqu’à 368 To1 dans une seule plateforme de SSD double-port PCIe Gen 4.0 à faible latence.

FBD RapidFlex de nouvelle génération : l’ASIC A2000 et la carte adaptateur PCIe C2000 Fabric Bridge

La famille RapidFlex de périphériques de pont NVMe over fabric fournit les éléments de base pour les OEM/ODM et les grandes organisations qui adoptent une approche DIY pour leurs infrastructures. Cette approche est définie par logiciel afin de couvrir les charges de travail de nouvelle génération basées sur un stockage partagé hautement évolutif à travers une structure Ethernet. Ces FBD hautes performances et basses consommations de deuxième génération sont disponibles en deux versions : le contrôleur RapidFlex A2000 et le RapidFlex C2000 qui place la puce A2000 sur un adaptateur PCI pour alimenter des solutions telles que le nouveau OpenFlex Data24.

Machine à état unique, le nouveau RapidFlex FBD exporte le bus PCI sur Ethernet, ce qui permet aux disques SSD connectés en externe d’apparaître comme s’ils étaient locaux au serveur. La nouvelle famille double également les performances avec un port 100 GbE supplémentaire (2 ports Ethernet 100 Gb) associé à 16 voies PCIe Gen 4.0, et fournit une complexe racine PCIe dans toutes les matrices all-flash NVMe, ce qui facilite la qualification et le déploiement. Les FBD A2000 et C2000 ajoutent la capacité de mode initiateur à la capacité de mode cible existante, permettant ainsi aux clients de déployer désormais des cartes initiatrices plus économiques et moins gourmandes en énergie dans leurs serveurs, au lieu d’une carte réseau Ethernet conventionnelle pour la connectivité NVMe-oF.

SSD Ultrastar DC SN655 à double port NVMe pour entreprises

L’Ultrastar DC SN655 est un SSD NVMe PCIe Gen 4.0 à double port, rentable et de grande capacité. Il est conçu pour les clients du cloud, les OEM et les entreprises, qui ont besoin d’un stockage hautes performances et hautes capacités pour diverses applications et charges de travail, telles que le stockage désagrégé, le stockage d’objets, les serveurs de stockage et d’autres applications critiques.

Ce SSD est intégré verticalement, pour offrir une voie simple et évolutive à un seul port ou double port et assurer un accès continu aux données répondant aux exigences de haute disponibilité des entreprises. Il offre également des capacités allant de 3,84 To à 15,36 To, ciblant à la fois le stockage et les applications de calcul à charges mixtes, qui permettent d’augmenter la fiabilité du disque à 2,5 millions d’heures de temps moyen entre les pannes (projetées). De plus, le SN655 permet plus d’un million d’IOPS de lecture aléatoire et améliore la qualité de service (QoS) pour les charges de travail non structurées importantes2. Proposé dans un facteur de forme U.3 de 15 mm, le SN655 est rétro compatible avec le facteur de forme U.2. Il offre également des fonctionnalités d’entreprise supplémentaires, telles que la protection contre les pannes de courant et la protection de bout en bout du chemin des données pour assurer leur disponibilité en cas de besoin.

L’OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF Storage Platform, la famille RapidFlex de FBD A2000 et C2000, ainsi que le SSD NVMe à double port Ultrastar SN655 sont en cours d’échantillonnage.