Jamf annonce son intention d’acquérir Wander

mai 2021 par Marc Jacob

En tant que premier fournisseur de sécurité unifiée dans le cloud d’Apple, Wandera élargit l’offre de sécurité de Jamf pour l’entreprise. En s’appuyant sur les capacités existantes de Jamf, Wandera ajoute des fonctions d’accès réseau de Zero Trust (ZTNA), de défense contre les menaces mobiles et de politique de données pour garantir que les travailleurs mobiles puissent accéder simplement et en toute sécurité aux ressources réseau dont ils ont besoin, tout en respectant les politiques organisationnelles et en réduisant les frais mobiles. Cette acquisition place Jamf dans une position unique pour aider les équipes informatiques et de sécurité à protéger en toute confiance les appareils, les données et les applications utilisés par une main-d’œuvre mobile, tout en prolongeant l’expérience Apple prévue grâce à la plateforme Apple Enterprise Management la plus robuste et la plus évolutive du marché.

La consumérisation de l’informatique et la forte demande pour Apple continuent de faire proliférer les appareils Apple dans l’entreprise. Selon l’enquête 2020 d’IDC sur les entreprises américaines, la pénétration moyenne des appareils macOS est d’environ 23 %, contre 17 % en 2019. En outre, les appareils iPhone représentent 49 % du parc de smartphones installé dans les entreprises, tandis que les appareils iPad constituent la majorité des tablettes utilisées en entreprise. En raison de cette croissance, les appareils Apple constituent désormais une cible plus importante pour les menaces de sécurité. En outre, selon le Market Guide for ZNTA de Gartner, « les mouvements récents vers des effectifs largement distants ont accéléré l’adoption de ZNTA pour répondre aux limitations matérielles et de bande passante de l’accès traditionnel par réseau privé virtuel (VPN). » Dans ce rapport, Gartner prévoit que d’ici 2023, 60 % des entreprises abandonneront progressivement leurs VPN au profit d’une solution ZTNA.

Selon les termes de l’accord définitif, Jamf acquerra Wandera pour une contrepartie totale de 400 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels, y compris le fonds de roulement, l’endettement, l’encaisse de clôture et les frais de transaction. La contrepartie totale se compose d’un paiement initial de 350 millions de dollars à la clôture et d’une contrepartie différée de 50 millions de dollars à payer par tranches de 25 millions de dollars le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021. La transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre de l’exercice 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires américaines requises.