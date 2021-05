ThycoticCentrify renforce ses équipes en France

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Yves Wattel a pour mission de développer et d’assurer une croissance durable et évolutive de l’entreprise. Il ambitionne de donner une impulsion forte au développement de l’entreprise en Europe du sud et de rendre accessible au plus grand nombre d’entreprises la technologie de gestion des accès à privilèges en éliminant le besoin d’outils de sécurité complexes et en privilégiant la productivité, la flexibilité et le contrôle. Avec 20 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité et de l’informatique, il met son expertise au service de ses équipes.

Avant de rejoindre ThycoticCentrify, il a évolué pendant de nombreuses années en tant que directeur des ventes au sein d’entreprises technologiques comme Elastic, Splunk, Symantec ou encore Check Point Software Technologies. Yves Wattel a débuté sa carrière comme Responsable de la distribution en France et du développement des partenaires stratégiques chez Cisco Systems en 2000, où il a passé 10 années. Yves Wattel, 53 ans, est diplômé en Management général et stratégie d’entreprise de l’ESCP Business School.

Guillaume Simon aura quant à lui pour mission de développer un réseau de partenaires stratégiques pour alimenter les objectifs ambitieux de croissance de ThycoticCentrify en France et en collaboration avec les équipes d’Yves Wattel Directeur Europe du Sud. Agé de 44 ans, diplômé d’études en Commerce International et fort de plus de 15 années d’expériences acquises au sein de distributeurs et éditeurs Cyber Securité dans le domaine de l’IAM, de la gestion des Vulnérabilités ou de la Sécurisation de Messagerie, Guillaume a accumulé une large expérience dans la gestion des ventes indirectes en France et à l’international.