Jamf Pro désigné comme l’outil de sécurité le plus populaire dans le rapport annuel Businesses @ Work 2020 publié par la plate-forme de gestion d’identité Okta

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Jamf Pro, le produit phare de gestion des appareils mobiles édité par Jamf, l’expert de la gestion des écosystèmes Apple a été nommé la solution de sécurité la plus populaire dans le rapport "Businesses @ Work 2020" d’Okta. Le rapport, basé sur les données de plus de 7 400 clients d’Okta et de 6 500 intégrations avec des applications cloud, mobiles et web, eainsi que des fournisseurs d’infrastructures informatiques dans le réseau d’intégration d’Okta, fournit un aperçu approfondi de la façon dont les organisations et les personnes travaillent aujourd’hui.

La pile de sécurité moderne - avec Jamf Sur la base des résultats des quatre dernières années, Okta a identifié une pile de sécurité moderne composée de quatre couches de sécurité :

Les personnes (en se concentrant sur les comptes et les justificatifs d’identité, plus les solutions de sécurité physique)

Réseau (outils de passerelle web sécurisée, VPN et pare-feu, et proxies)

l’infrastructure (fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, accès aux serveurs et outils de surveillance de l’infrastructure), et

Dispositifs (y compris les outils d’analyse de la sécurité, de gestion et de sécurité des points terminaux et de gestion des certificats).

Dans le rapport de cette année, Jamf Pro a été désigné comme la solution la plus populaire dans la couche de sécurité des dispositifs. En exploitant les technologies de chiffrage intégrées d’Apple, les commandes de gestion, les correctifs automatisés, les groupes intelligents et bien plus encore, Jamf Pro contribue à protéger les données des entreprises et des utilisateurs. Les entreprises peuvent atténuer les risques et les problèmes de sécurité, tout en préservant la confidentialité et l’expérience des utilisateurs.

Les solutions qui connaissent la croissance la plus rapide montrent que l’entreprise est axée sur la sécurité

Depuis 2018, Jamf Pro a également été désigné comme l’une des solutions à la croissance la plus rapide, avec une croissance moyenne de 200 % d’une année sur l’autre au sein du réseau de clients d’Okta.