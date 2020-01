AMOSSYS remporte le challenge « Deceptive Security », pour son innovation BEEZH Platform.

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Le commandant de la Cyberdéfense, le Général de division Didier Tisseyre a remis aujourd’hui à l’occasion du Forum International de la Cybersécurité le challenge « Deceptive Security » à AMOSSYS pour son innovation BEEZH Plateform. Organisé par la Direction Générale de l’Armement (DGA), le Commandement de la Cyberdéfense (COMCYBER) et l’Agence de l’Innovation de Défense (AID), le challenge « Deceptive Security » visait à faire émerger une solution technique basée sur des « honeypots » évolués permettant de faciliter l’analyse de malwares et la compréhension du mode opératoire d’un attaquant. Ce prix représente pour AMOSSYS une belle reconnaissance de son savoir-faire et de ses capacités d’innovation en matière de détection des cyberattaques.

Piéger un cyberattaquant pour observer et comprendre son mode opératoire : c’est sur ce principe que repose BEEZH Platform, l’innovation développée par AMOSSYS et présentée pour le challenge. L’objectif fixé par le challenge était en effet de proposer une solution permettant de comprendre et d’analyser le fonctionnement des cyberattaques ciblant les réseaux informatiques du ministère des Armées. BEEZH Platform est ainsi capable de reconstituer de manière très réaliste un système d’information, laissant penser à l’attaquant qu’il a réussi à pénétrer le réseau informatique ciblé. Sa particularité ? Les nombreuses possibilités de personnalisation et sa capacité à générer en permanence de l’activité utilisateur pour produire un système crédible et cohérent.

En permettant l’observation de l’attaquant, BEEZH Platform facilite le recueil et la production de renseignements sur la menace, en particulier sur le mode opératoire des groupes d’attaquants. Les cyberattaques constituant aujourd’hui un risque majeur pour tous les systèmes d’information du Ministère des Armées, elles lui imposent de renforcer sans cesse ses capacités de détection, de compréhension et de caractérisation des attaques. Les renseignements fournis par BEEZH Platform lui permettront de pouvoir adapter sa posture de cyberdéfense et également d’être partagés avec ses partenaires de confiance.

« Outre une visibilité renforcée de notre expertise, participer au challenge « Deceptive Security » visait à confronter notre plate-forme BEEZH aux plus hautes contraintes de sécurité et à l’avis des experts du Ministère des Armées, en vue de pouvoir la commercialiser. Remporter le challenge aujourd’hui représente à la fois une grande fierté et une belle reconnaissance de notre stratégie d’investissement en R&D de ces dernières années » témoigne Christophe DUPAS, président d’AMOSSYS. BEEZH Platform devrait dans un premier temps être déployé au sein du Ministère des Armées puis progressivement proposé aux équipes de sécurité opérationnelles (SOC et CERT) de grands industriels et Organismes d’Importance Vitale (OIV).