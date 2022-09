Jaguar Network acquiert le câblo-opérateur Connexy

septembre 2022 par Marc Jacob

Free - Groupe iliad, 1er opérateur alternatif dans la Fibre optique renforce sa présence dans la région des Hauts-de-France via sa filiale B2B, Jaguar Network, qui annonce l’acquisition du câblo-opérateur Connexy, détenteur de plus de 650 km de fibre optique dédiée et sécurisée.

Free - Groupe iliad a fortement investi dans la région des Hauts-de-France en déployant des infrastructures très haut-débit fixes et mobiles étoffées et en choisissant d’y implanter son centre de R&D sur le cloud et l’intelligence artificielle. Le Groupe a étoffé ces dernières années ses offres B2B à destination des entreprises et collectivités via sa filiale Jaguar Network. Avec l’acquisition de Connexy, Jaguar Network déjà présent dans les datacenters de Lille/Sainghin-en-Mélantois et Valenciennes, se dote d’un maillage très haut débit dédié à une connectivité de très haute qualité pour accompagner les 3 000 entreprises et collectivités du territoire éligibles dans leur transformation numérique et leur croissance.

CONNEXY, LE CÂBLO-OPÉRATEUR DES ENTREPRISES

Fondé en 2019, par Anthony Oger, Connexy s’est spécialisée dans le déploiement de la fibre optique dédiée (FTTO) répondant à des critères élevés de qualité et de sécurité, en investissant dans la couverture de plus de 400 communes des Hauts-de-France. Son réseau relie 5 datacenters régionaux (CIV, ETIX, TDF, COGENT, EURADC) et dispose de plus de 15 points de présence POP en région Hauts-de-France et 3 en région parisienne.

FREE - GROUPE ILIAD ET SA FILIALE B2B INVESTISSENT FORTEMENT DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Free - Groupe iliad a investi massivement ces dernières années dans le déploiement des infrastructures en fibre optique, 4G ou 5G dans la région des Hauts-de-France. Près de 85% de la population bénéficie ainsi des services de la 5G et 99,5 % des services en 4G. Plus de 2 700 000 de prises Fibre raccordables sont déployées sur le territoire et les 600 collaborateurs du Groupe présents dans la région œuvrent au quotidien pour démocratiser l’accès aux technologies à tous.

Installés depuis plus d’un an au sein de l’agence lilloise, les collaborateurs de Jaguar Network proposent des solutions cloud et télécoms. La société déploie des plans de reprise d’activité pour sécuriser les données et les applications critiques des entreprises et des collectivités de la région grâce notamment à sa présence dans les datacenters de Lille/Sainghin-en-Mélantois et Valenciennes et en s’appuyant désormais sur ce réseau de fibre FTTO.

DES AMBITIONS FORTES POUR LA FILIALE B2B DU GROUPE ILIAD

Suite au rachat d’une entreprise de datacenter à Lyon, Jaguar Network avait développé sa croissance en Rhône-Alpes avec succès. Ainsi, c’est dans cette même stratégie de croissance externe que Jaguar Network compte développer fortement ses activités et investir en Hauts-De-France. L’objectif est de fournir à ses clients des offres très haut débit et des solutions d’hébergement sécurisées en s’appuyant sur les meilleures solutions de connectivité et une relation client de proximité.