Ivanti nommé Leader de l’UEM (Gestion unifiée des terminaux)

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

Ivanti, éditeur d’une plateforme d’automatisation annonce son classement comme Leader dans le rapport The Forrester Wave™ : Unified Endpoint Management, 4e trimestre 2021.

Ce rapport évalue une sélection de 11 fournisseurs, selon 24 critères d’évaluation portant notamment sur l’offre actuelle, la stratégie et la présence sur le marché. Parmi les fournisseurs évalués, Ivanti est l’un des 3 seuls classés Leader. Ivanti a reçu la note maximale pour les critères de satisfaction des besoins, d’améliorations prévues, d’écosystème de partenaires et de bénéfices.

Ivanti Neurons for UEM permet aux administrateurs IT de collecter des données de périphérique en temps réel, d’automatiser les déploiements de logiciels et d’OS, de personnaliser l’environnement d’espace de travail et de corriger proactivement les problèmes des utilisateurs finaux. Cela améliore la productivité des collaborateurs, simplifie la gestion des périphériques et renforce la sécurité, car la solution offre une visibilité complète de tout le parc de biens de l’entreprise et apporte l’automatisation à toute une variété de périphériques : Windows, Mac, ChromeOS, Linux, Unix, iOS, Android et IoT. Ivanti Neurons for UEM s’intègre également aux solutions d’ESM (gestion des services d’entreprise) et de sécurité Zero Trust de l’entreprise. La solution offre ainsi une vue d’ensemble unique permettant aux entreprises d’autoréparer et d’autosécuriser les périphériques, ainsi que de proposer un self-service aux utilisateurs finaux, de façon proactive, prévisible et autonome.