Adista nommée « meilleure entreprise » du secteur ESN, Services Informatiques et Software

novembre 2021 par Marc Jacob

Depuis son lancement en 2007, Adista s’est positionnée comme l’un des acteurs incontournables en France des services télécoms et cloud à destination des entreprises et des collectivités. En pleine croissance, l’entreprise s’est récemment rapprochée d’unyc, acteur majeur de la vente indirecte de services télécom, afin de renforcer sa position de premier opérateur cloud et télécoms alternatif B2B en France. Pour l’année 2021, l’entreprise annonce un chiffre d’affaires de 222 millions d’euros (110 millions d’euros en 2020) et compte 900 professionnels répartis dans une quarantaine d’agences sur tout le territoire français.

C’est cette croissance continue qui a été aujourd’hui récompensée par la nomination d’Adista en tant que « meilleure entreprise » du secteur ESN, Services Informatiques et Software au Sommet des Entreprises de Croissance. Cette 8ème édition, organisée par le Groupe Leaders League et son Magazine Décideurs, a rassemblé 500 dirigeants et entrepreneurs reconnus de douze secteurs d’activités autour de conférences digitales sur les différentes stratégies de développement.

Le Sommet des Entreprises de Croissance, le rendez-vous annuel des entreprises référentes dans leurs secteurs

Le Sommet des Entreprises de Croissance, issu de l’union entre le Grand Prix des Entreprises de Croissance et le G20 Strategy and Management Summit, rassemble chaque année depuis 2013 de nombreux dirigeants et entrepreneurs reconnus de secteurs variés (agroalimentaire et bio, e-commerce, transport et logistique, informatique, santé, etc.). Cette année, ce sont 500 dirigeants et entrepreneurs qui ont échangé autour des leviers de croissance lors de conférences digitales animées par 40 intervenants. C’est lors du déjeuner d’affaires au pavillon d’Armenonville (Paris XVI) que la cérémonie de remise des prix des douze secteurs d’activités a eu lieu, nommant Adista comme « meilleure entreprise » du secteur ESN, Services Informatiques et Software dans la catégorie de 75 à 300 millions euros de chiffre d’affaires.

Ce prix vient récompenser la stratégie d’Adista qui allie croissance, innovation, création d’emplois, management collaboratif et responsabilité sociale, sociétale et environnementale. L’entreprise a également été qualifiée comme « excellente » pour la « santé électronique » et comme « pratique réputée » pour « l’externalisation informatique et infogérance ».