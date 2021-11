Rampar obtient la certification ISO/IEC 27001 pour ses activités de Services Managés et d’Hébergement

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

Rampar est un acteur majeur français sur les métiers de l’Intégration et des Services Managés dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures. Pour asseoir les exigences en termes de sécurité que Rampar s’impose pour accompagner ses clients, la société a décidé de faire certifier ses activités de Services Managés et d’hébergement.

ISO/IEC 27001 est une norme qui spécifie les exigences relatives aux systèmes de management de la sécurité des informations (SMSI). Elle permet le maintien de la confidentialité, de l’intégrité, de la disponibilité des informations, ainsi que la conformité légale. L’obtention de la certification ISO/IEC 27001 montre que Rampar répond à cette norme internationale de sécurité des données très stricte.

Marc Berger, Associé en charge des Services Managés et du Cloud au sein de Rampar, déclare : « L’activité de Services Managés de Rampar gère et opère les systèmes d’information de ses clients, et pour un grand nombre d’entre eux, Rampar héberge tout ou partie de leur SI. Dans ce contexte, il est primordial pour nous de protéger et sécuriser leurs données. En obtenant la certification ISO 27001, Rampar confirme son engagement auprès de tous ses clients et partenaires dans la protection de leurs systèmes d’information. »

Pour obtenir cette certification, Rampar a fait auditer son SMSI par un organisme indépendant sur plus de 150 points de contrôle.

Marc Berger ajoute : « Préparer cette certification a été un travail de longue haleine pendant plus d’un an, mais surtout la suite logique pour Rampar car nos méthodes de travail déjà mises en place depuis plusieurs années suivent la norme ISO 27001. Le travail quotidien des équipes en interne pour garder en toutes circonstances le plus haut degré de sécurité est récompensé avec cette certification. »