Ivanti nommé Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2021 pour les outils de gestion des services IT (ITSM)

septembre 2021 par Marc Jacob

Ivanti Neurons for ITSM est l’une des solutions d’ITSM optimisées pour le Cloud les plus flexibles et les plus complètes du marché. Nos clients peuvent automatiser les workflows afin d’éliminer les processus manuels coûteux, tout en rendant leur entreprise plus efficace, plus conforme et plus sécurisée. Quel que soit le besoin d’avoir une solution de centre/ticket de support IT ou de prendre en charge des processus plus complexes de gestion des services ITIL, Ivanti Neurons for ITSM évolue facilement et s’adapte pour répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise.

Nous pensons que les rapports Gartner Magic Quadrant sont l’aboutissement d’une recherche factuelle et rigoureuse sur des marchés spécifiques. Ils offrent un panorama de la position relative des différents fournisseurs sur des marchés à forte croissance où la différenciation est importante. Les fournisseurs sont répartis en quatre tableaux (quadrants) : Leaders, Challengers, Visionaries (visionnaires) et Niche Players (acteurs de niche). Ces recherches permettent aux entreprises d’exploiter au mieux les analyses de marché, en fonction des besoins spécifiques de leur activité et de leurs technologies.