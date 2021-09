WALLIX nommé ’Overall leader’ par KuppingerCole

septembre 2021 par Wallix

Chaque année, Kuppingercole réalise son rapport : le Leadership Compass. Il a pour objectif de fournir aux entreprises une vue d’ensemble des différents éditeurs de solutions informatiques existants, par domaine, et d’identifier quels sont les leaders.

Le Leadership Compass classe les éditeurs parmi 4 catégories :

Market Leaders : pour les éditeurs qui disposent d’une large base de clientèle mondiale et d’un solide réseau de partenaires pour vendre leurs solutions ;

Product Leaders : pour les éditeurs qui ont des produits de pointe, matures, qui répondent dans une large mesure aux attentes des analystes de Kuppingercole ;

Innovation Leaders : pour les éditeurs qui stimulent l’innovation dans leur domaine en fournissant les fonctionnalités les plus innovantes et prometteuses du marché ;

Overall Leaders : pour les éditeurs qui, suite à une évaluation combinée des 3 précédentes catégories, obtiennent un résultat global au-dessus de la moyenne et dominent ainsi le marché.