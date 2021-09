Atos est désigné « Customers’ Choice 2021 » par le rapport Gartner Peer Insights dans la catégorie « Fournisseurs d’analyse de données »

septembre 2021 par Marc Jacob

Atos est heureux de recueillir de nombreux commentaires et notes positives de ses clients grâce à un portefeuille complet qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des données, complété par des outils et plateformes qui permettent d’accélérer les cycles de transformation des données en actions. Atos Codex permet notamment de créer des écosystèmes de données de nouvelle génération – de l’analytique aux solutions cognitives, ou encore à l’IoT – et de les combiner à une plateforme de Big Data robuste et à de nombreux cas d’utilisation sectoriels, cela afin d’aider les entreprises à transformer leurs données en informations commerciales puissantes et activables. Les clients ont également salué le travail d’Atos en matière de cloud hybride, dans le cadre de son initiative Atos OneCloud.