Ivanti annonce un partenariat avec Avast Business

novembre 2020 par Marc Jacob

Ivanti annonce son partenariat avec Avast Business, un leader mondial des produits de sécurité et de confidentialité en ligne. Étendant le partenariat initialement conclu en 2019, Avast Business intègre l’Ivanti® Security Controls Advanced SDK pour les partenaires OEM d’Ivanti, afin d’offrir des capacités de gestion des correctifs dans Avast Business CloudCare pour automatiser et simplifier le processus d’application des correctifs. Ce composant de la plateforme de sécurité multiniveau Avast CloudCare permet aux petites entreprises et aux Managed Service Providers (MSP) dans la sécurité de tirer parti d’une protection des applications économique, conçue pour l’entreprise, et assortie de fonctions de protection du poste client, de sauvegarde dans le Cloud et de sécurité réseau.

Dans une étude de 2019 basée sur son outil d’évaluation de sécurité, Avast Business a découvert que seuls 304 des 500 000 appareils analysés étaient patchés à 100 %, soit moins de 1 % de ces appareils. Avec l’ajout des technologies Ivanti de gestion des correctifs aux produits de sécurité Avast, les PME et les fournisseurs de services IT accèdent à un service centralisé, facile à utiliser, qui identifie automatiquement les correctifs critiques, définit des priorités pour leur déploiement et surveille les résultats pour garantir l’intégrité de la sécurité.

Le catalogue de correctifs Ivanti est l’un des plus complets du secteur et sert actuellement à sécuriser plus de 180 millions de postes client dans le monde. Il comprend des correctifs pour Microsoft Windows, et pour des centaines de fournisseurs et de produits très populaires, comme iTunes, Oracle, Java, Adobe Flash, Reader, etc. Avec ce partenariat, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les fournisseurs de services IT, bénéficient d’une solution qui détecte rapidement les vulnérabilités du poste de travail au datacenter, et qui déploie automatiquement des correctifs préalablement testés par des experts, sur des centaines d’applications tierces.

Les fonctions de gestion des correctifs Ivanti suivantes sont disponibles via Avast Business Management Console et CloudCare :

Planifications de déploiement souples. Les équipes IT peuvent planifier les correctifs approuvés et les déployer à intervalle régulier au moment de leur choix, ou bien les déployer manuellement pour des groupes d’appareils ou des appareils spécifiques.

Analyses automatiques. Le département IT peut planifier des analyses des correctifs, qui s’exécuteront automatiquement toutes les 24 heures, et configurer les correctifs pour qu’ils se déploient automatiquement le même jour toutes les semaines. Ces paramètres par défaut peuvent être personnalisés à tout moment.

Tableau de bord intuitif. Il permet aux entreprises de gérer tous les correctifs logiciels et d’afficher un récapitulatif graphique des correctifs installés, manquants ou ayant échoué, pour tous les terminaux.

Correctifs personnalisables. Le département IT peut sélectionner des fournisseurs et des produits, et choisir la gravité des correctifs à rechercher et à installer. Il peut aussi facilement créer des exclusions pour certaines applications.

Fonctions d’agent maître. Ces fonctions permettent aux entreprises de télécharger tous les correctifs manquants vers un agent maître qui les distribue de façon transparente à tous les appareils gérés du réseau.

Résultats d’analyse des correctifs. Les équipes peuvent afficher des résultats détaillés provenant de la plateforme de gestion, notamment des informations sur les correctifs manquants ou les niveaux de gravité, des liens vers la base de connaissances, les dates de publication, des descriptions, etc.

Reporting avancé. Il permet de déterminer facilement l’état de santé et la sécurité des logiciels d’un terminal, par le biais de différents rapports aisément configurables.

Des milliers de correctifs. Les équipes peuvent déployer des correctifs pour les systèmes d’exploitation Windows et pour des milliers d’autres applications logicielles tierces, pour une protection complète.

Les technologies Ivanti de gestion des correctifs pour partenaires OEM, distribuées sous forme de SDK Ivanti® Security Controls, sont fournies à nos partenaires via une série de SDK (kits de déploiement) qui permettent l’intégration rapide d’une solution complète de gestion des correctifs dans la solution de sécurité existante. Ces SDK couvrent tout le cycle de vie de la gestion des correctifs, de l’évaluation du poste client à la création de paquets de correctifs et à leur déploiement. Avast Business peut ainsi fournir une solution complète de sécurité des applications, avec un contenu de correctifs qui couvre les différentes versions des OS Windows, MacOS et Linux, ainsi que des milliers d’applications tierces.