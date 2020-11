Tenable met son programme partenaires Tenable Assure à jour

novembre 2020 par Marc Jacob

Tenable®, Inc. dévoile les mises à jour de son programme partenaires, Tenable Assure™, qui comprend un tout nouveau programme de certification, des choix de services élargis et un portail de partenaires remanié. Ces mises à jour confirment et renforcent l’engagement indéfectible de Tenable envers son réseau de distribution, tout en proposant une gestion des vulnérabilités fondée sur les risques aux clients communs dans le monde entier.

En raison de la transition vers le travail à distance qui s’est opérée à l’échelle mondiale, les organisations de toutes tailles ont accéléré leur migration vers le cloud et leur adoption de nouvelles technologies, notamment l’IoT, la téléphonie mobile et le DevOps. À mesure que leur surface d’attaque s’étend, ces organisations se tournent de plus en plus vers Tenable et ses partenaires pour les aider à voir, à prévoir et à agir pour faire face à leur cyber-exposure.

Les clients souhaitent de plus en plus établir des relations informées et pérennes avec leurs partenaires. Le programme Tenable Assure place les fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) et les revendeurs dans une position de conseillers experts, aidant les organisations à traduire les données de sécurité brutes en un programme fondé sur les risques et les mesures. Les dernières mises à jour du programme, qui entreront en vigueur le 15 janvier 2021, comprennent :

● Un tout nouveau programme de certification offrant un contenu de formation commerciale et technique actualisé et complet, présenté sous forme de vidéos rapides et assimilables - chacune d’une durée de dix minutes ou moins. Le programme de certification remanié permet aux partenaires de concevoir et de déployer des solutions de gestion des vulnérabilités fondées sur les risques dans les environnements IT, OT et cloud.

● Le portail des partenaires remanié offre un accès simplifié aux ressources de Tenable pour accroître la collaboration entre les contacts commerciaux et les partenaires de Tenable afin de répondre rapidement aux besoins des clients et de simplifier les workflows.

● Les choix de services élargis comprennent l’agrément de prestation de services afin que les partenaires formés puissent contribuer à la gestion des vulnérabilités fondée sur les risques et aux solutions de sécurité OT de Tenable. En outre, les clients pourront confirmer le statut d’agrément de chaque partenaire afin de trouver un partenaire correspondant à leurs besoins spécifiques.

● Les exigences ajustées pour les partenaires encouragent les partenaires à poursuivre de nouvelles opportunités commerciales, à atteindre de nouveaux niveaux de partenariat et à profiter de nouveaux avantages et réductions.