Ivanti acquiert RiskSense

août 2021 par Marc Jacob

Ivanti a signé un accord définitif pour racheter RiskSense, pionnier de la gestion et de la priorisation des vulnérabilités en fonction des risques, pour orienter la prochaine évolution de la gestion des patchs. Cette combinaison va permettre aux entreprises de réduire leur surface d’attaque, de prioriser les vulnérabilités à corriger, et de limiter leur exposition aux cybermenaces et aux attaques par ransomware, en adoptant une approche proactive de la gestion des patchs, basée sur les risques. Plusieurs fonctions puissantes de priorisation et de correction des vulnérabilités en fonction des risques sont déjà disponibles pour les clients Ivanti Neurons for Patch Intelligence. Les termes de l’accord avec RiskSense n’ont pas été divulguées.

Les solutions proposées par les deux entreprises devraient permettre de réduire le délai moyen de détection, de découverte, de correction et de réponse aux cybermenaces, notamment aux vulnérabilités critiques liées ou associées aux ransomwares. Ensemble, Ivanti et RiskSense vont fournir aux équipes Sécurité et IT le contexte et les renseignements adaptatifs nécessaires sur l’exposition de leur entreprise aux vulnérabilités activement exploitées, y compris celles liées au ransomware, et leur permettre d’éliminer rapidement ces menaces. Seront ainsi améliorées l’efficacité et l’efficience des équipes opérationnelles Sécurité et IT dans la lutte contre les cyberpirates qui utilisent les vulnérabilités comme armes.

Ivanti a déjà intégré RiskSense Vulnerability Intelligence et Vulnerability Risk Rating (Renseignements sur les vulnérabilités et scores de risque des vulnérabilités). Ces fonctions, qui priorisent et quantifient les risques en fonction de facteurs comme les renseignements sur les menaces, les tendances d’exploitation en environnement réel et les avis des analystes de sécurité, s’ajoutent à Ivanti Neurons for Patch Intelligence. Elles sont actuellement disponibles pour les clients Ivanti Neurons for Patch Intelligence possédant aussi une licence RiskSense. C’est une adoption opportune, puisque la Maison-Blanche a récemment publié un décret pour encourager les entreprises à adopter une stratégie d’évaluation basée sur les risques pour leur gestion des patchs et pour renforcer la cybersécurité face aux attaques par ransomware. En outre, Gartner cite la gestion des vulnérabilités sur la base des risques comme un projet de sécurité prioritaire, sur lequel les professionnels de la sécurité et de la gestion des risques doivent se concentrer en 2021 pour générer de la valeur commerciale et limiter les risques.

BMO Capital Markets a été le conseiller financier exclusif d’Ivanti pour cette transaction.

RiskSense®, Inc. fournit des fonctions de gestion et de priorisation des vulnérabilités permettant de mesurer et de contrôler les risques pour la cybersécurité. La plateforme de Cloud RiskSense se base sur des scores basés sur les risques, des analyses et des tests d’intrusion accélérés par la technologie pour identifier les failles de sécurité critiques et établir les plans d’action de correction correspondant, ce qui améliore sensiblement l’efficacité et l’efficience des équipes Sécurité et IT.