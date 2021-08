Qumulo et Supermicro signent un accord stratégique

août 2021 par Marc Jacob

Qumulo annonce la signature d’une relation stratégique avec Super Micro Computer, Inc. afin d’offrir aux clients plus de flexibilité et de choix avec des solutions de stockage de données de fichiers et de calcul rentables.

Pour répondre à la densité croissante des datacenters et aux besoins de transformation numérique, cette alliance mondiale élargit les offres Server Q de Qumulo. Les clients peuvent désormais profiter d’une nouvelle génération de systèmes entièrement NVMe avec de multiples options de capacité, disponibles auprès de Supermicro, tout en continuant à bénéficier d’un support de premier niveau, à la pointe de l’industrie, assuré par l’équipe Customer Success de Qumulo.

Le logiciel de Qumulo offre une base flexible qui crée des options de déploiement sur site, dans le cloud et à la périphérie, via une large sélection de puissantes plates-formes matérielles partenaires et les plus grands fournisseurs de services cloud du monde. L’approche exclusivement logicielle de Qumulo donne aux clients la liberté de stocker, gérer et utiliser leurs données non structurées partout où ils en ont besoin. Grâce à l’abonnement logiciel tout compris de Qumulo, les clients bénéficient de toutes les fonctionnalités et de tous les services de données intégrés dans une plateforme unifiée pour les aider à gérer la croissance volumineuse des données.

Les solutions logicielles de Qumulo sont disponibles auprès de Supermicro et du réseau de revendeurs de Qumulo dans le monde entier.