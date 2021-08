Veracode a été désigné « Strong Performer » dans le cadre de « The Forrester Wave™ : Software Composition Analysis, Q3 2021 »

août 2021 par Marc Jacob

Veracode a été désigné « Strong Performer » dans le cadre de « The Forrester Wave™ : Software Composition Analysis, Q3 2021 ». Il s’agit d’une nette progression par rapport à 2020, qui souligne l’expertise de plus en plus reconnue de Veracode dans le domaine de la sécurité applicative.

Veracode est au service de plus de 2 500 clients, analyse plus de 36 trillions de lignes de code et aide les entreprises à corriger plus de 66 millions de failles de sécurité. Grâce à ses rapports annuels sur l’état de la sécurité logicielle et à ses réflexions sur les derniers développements en matière de réglementation de la cybersécurité, Veracode continue de partager sa passion et son expertise en matière de sécurité logicielle.