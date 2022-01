Ivanti Velocity est disponible

janvier 2022 par Marc Jacob

Ivanti Wavelink, division Supply Chain d’Ivanti, annonce que la plateforme Ivanti Velocity offre des fonctionnalités qui donnent aux clients Supply Chain les moyens d’améliorer leurs opérations dans l’entrepôt, sans avoir besoin d’écrire une seule ligne de code, et sans perturber les systèmes WMS ou ERP existants. Ivanti Velocity permet aux entreprises de transport, de logistique, de vente, du retail et de l’industrie d’augmenter la productivité, grâce à une puissante automatisation des workflows, tout en assurant une expérience utilisateur cohérente et améliorée sur tous les ordinateurs mobiles durcis.

L’automatisation dans l’entrepôt est aujourd’hui l’une des principales priorités des opérateurs Supply Chain. Ces dernières années, la pandémie de COVID-19 a renforcé l’intérêt du grand public pour l’e-commerce. Et, face à la demande croissante des clients, la Supply Chain essaie de tenir le rythme. De plus, les entreprises sont confrontées à un manque de main-d’oeuvre, et cherchent à embaucher de nouveaux collaborateurs ou des saisonniers pour répondre aux fortes périodes d’activité. Avec tous les défis que la Supply Chain doit relever aujourd’hui, une rupture de la chaîne d’approvisionnement serait difficilement gérable. C’est là qu’Ivanti Velocity s’avère précieux : il combine « l’émulation » de terminal (Terminal Emulation - TE) et des fonctions de navigateur industriel en un seul client, ce qui permet la migration des écrans verts telnet vers des périphériques mobiles plus récents, et offre une expérience de navigation plus propre. Cette structure technologique offre des fonctions qui permettent aux entreprises de donner des moyens à tous les appareils qui fonctionnent en périphérie, afin d’assurer l’excellence opérationnelle dans les environnements essentiels à l’entreprise. Elle permet aussi la mise à niveau, la modernisation, l’automatisation et l’intégration, afin d’optimiser vos opérations de Supply Chain pour qu’elles soient parfaitement préparées à l’avenir.

Après l’installation de millions de licences Velocity, voici des exemples montrant comment les entreprises croissent rapidement, découvrant des opportunités et des scénarios d’utilisation sans avoir à réinvestir ni à remplacer leurs systèmes WMS ou leur équipement IT back-end :

• Prélèvement vocal

• Systèmes d’aide au dépôt et au prélèvement (Put-to-light et Pick-to-light)

• Déploiement de périphériques HUD

• Traitement des biens endommagés

• Intégration des périphériques IoT

• Suivi des KPI

Ivanti Velocity permet aux entreprises de la Supply Chain de mettre leurs systèmes à niveau vers les systèmes d’exploitation les plus récents, comme Android, iOS et Windows 10, sans avoir besoin d’écrire une seule ligne de code. Ivanti Velocity permet également de moderniser les applications existantes pour fournir une interface utilisateur plus agréable, ce qui fait encore gagner en productivité. Cela signifie une formation plus rapide du personnel, ainsi que plus de précision, de productivité et d’efficacité dans les process. Mais le vrai avantage, c’est qu’Ivanti Velocity est une technologie déjà prête pour le futur, qui permet aux entreprises de maximiser leur investissement et les amène à l’« entrepôt du futur ».

Disponibilité

Le dossier des solutions Ivanti® Wavelink® Velocity est dores et déjà accessible.