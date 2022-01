Telehouse ouvre d’un 3ème datacenter en Asie du Sud en 2023

janvier 2022 par Marc Jacob

Telehouse continue d’étendre sa présence à travers le monde avec l’ouverture d’un 3ème datacenter sur le marché de l’Asie du Sud. Ainsi, après Singapour et le Vietnam, il annonce l’ouverture en 2023 du datacenter le plus connecté de Thaïlande, situé à Bangkok. Bangkok une ville destinée à accueillir des flux sous-marins et devenir un hub majeur régional à l’image de Marseille en Europe.

Ce développement s’inscrit dans la continuité de son plan stratégique qui consiste à consolider ses infrastructures à travers l’Europe et dans le monde pour faciliter les échanges de données via les câbles sous-marins et grâce aux hubs d’interconnexion.

Telehouse Bangkok, pure player du datacenter à s’installer en Thaïlande L’économie thaïlandaise est tirée par l’industrie du numérique, notamment l’industrie du jeu, du Big Data, de l’animation, de la 5G et des technologies de pointe. Selon le rapport e-Conomy SEA 2020 de Google, Temasek et Brain & Company, l’économie numérique de la Thaïlande devrait atteindre 53 milliards de dollars d’ici 2025. Et c’est pour répondre à la demande croissante en connectivité relative au dynamisme du numérique thaïlandais, pour contribuer à la numérisation de la Thaïlande et pour élever le niveau des datacenters dans la région que Telehouse a décidé de s’y installer.

Le nouveau datacenter, d’une superficie de 9 000 m² et d’une capacité de 9,5 MVA, sera le premier sur le marché à offrir quatre routes différentes pour l’accès à la fibre optique. Idéalement situé à proximité de la Bourse de Thaïlande (SET), Telehouse Bangkok sera proche des installations des réseaux des opérateurs locaux, ce qui permettra aux clients d’optimiser leurs réseaux plus efficacement et avec une qualité de premier plan.

Telehouse Bangkok vise à fournir le meilleur environnement pour tous les clients liés à Internet, tels que les fournisseurs de services Cloud, les fournisseurs de contenu, les télécoms et les FAI, afin qu’ils puissent s’interconnecter avec une latence minimale.

Marseille au cœur des échanges internationaux avec l’Asie

De par sa position géographique, Marseille est devenue la ville centrale de l’internet dans le monde. Marseille constitue désormais le septième hub de connectivité mondial grâce à la diversité des câbles sous-marins qui y atterrissent.

Toute l’Asie du Sud Est constitue le point de départ du plus grand nombre de câbles qui atterrissent à Marseille à destination de l’Europe. Thaïlande étant le point de passage obligatoire des flux de données entre Marseille et le reste de l’Asie, il était plus qu’évident pour un acteur comme Telehouse, qui l’été dernier a ouvert un point de présence à Marseille, de renforcer l’autoroute numérique entre ces régions avec ce nouveau datacenter à Bangkok.

Telehouse se positionne en amont des routes de l’information pour consolider l’attractivité de la région de Marseille en tant que destination finale des données. Ainsi, l’entreprise participe activement à la transformation numérique des entreprises et au développement du tissu économique français.