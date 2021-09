Itrust et Jaguar Network (Groupe iliad / FREE) proposent une nouvelle offre de cybersécurité souveraine

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

ITrust, éditeur français de solutions logicielles en cybersécurité et Jaguar Network, opérateur télécom et fournisseur de services d’hébergement souverain, proposeront dès septembre une nouvelle offre de supervision et détection de cybersécurité 100% française.

Des savoir-faire complémentaires

L’essor des solutions SaaS et les enjeux stratégiques liés à la sécurite des données nourrissent un besoin grandissant en solutions d’hébergement performantes, sûres et souveraines. Jaguar Network, équipé du SOC1 ITrust, propose ainsi une solution supervisée de cybersécurité à ses clients et les protège contre les menaces informatiques actuelles : ransomwares, malwares, APT, vols de données, etc …

Une relation commerciale qui s’inscrit dans la durée

Ce partenariat est une nouvelle étape pour ces acteurs complémentaires, qui se côtoient depuis quelques années.

Jaguar Network et ITrust espèrent ainsi accélérer ensemble la commercialisation d’une offre SOC en Cloud auprès de leurs clients et réseaux respectifs. “Nous avons monté cette offre il y a 2 ans avec Jaguar Network, en anticipant les futurs besoins de SOC à la demande. Les clients apprécient particulièrement que l’on s’allie à un hébergeur souverain, qui bénéficie de la notoriété du groupe iliad / Free. Nous allons accélérer la commercialisation de cette offre unique sur le marché.“ explique Jean-Nicolas PIOTROWSKI, Président fondateur de ITrust.

« Les solutions que nous proposons à nos clients grands comptes, ETI et marchés publics adressent des besoins critiques IT et Télécom, avec de forts enjeux. C’est pourquoi il est primordial que nous puissions les sécuriser face aux menaces informatiques grandissantes. » complète Denis Planat, Directeur Général de Jaguar Network.

Depuis 2019, lTrust s’appuie sur le savoir-faire de Jaguar Network pour déployer en SaaS son SOC et le proposer ainsi en Cloud à ses clients. Jaguar Network a de son côté fait appel à la PME française pour trouver une solution souveraine. “Nous avons trouvé́ au sein d’ITrust une technologie SIEM/UEBA/IA extrêmement performante.“ explique à ce sujet Julien Salgado, RSSI de Jaguar Network.

En déployant son SOC et sa technologie innovante REVEELIUM chez Jaguar Network, ITrust entend développer son réseau de partenaires et mise sur son SOC à la demande en mode OEM. Le partenaire qui le souhaite pourrait ainsi proposer une offre de cybersécurité “all inclusive” (scanner, EDR, SIEM, XDR, CTI, ...) en quelques jours.