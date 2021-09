Appliances de sécurité : Stormshield complète sa gamme de boîtiers Stormshield Network Security avec le SN1100

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Stormshield lance sa nouvelle appliance Firewall & UTM. Baptisé SN1100, ce nouveau modèle est dédié aux organisations de taille intermédiaire et entreprises multi sites avec infrastructures complexes. Il offre un niveau de performances adapté aux exigences que requièrent l’usage massif d’applications de type Cloud, la gestion de multiples tunnels VPN ou encore le déploiement d’infrastructures SD-WAN.

Les évolutions technologiques se développent à une vitesse exponentielle et les besoins en termes de sécurité également, il convient donc pour les entreprises de les anticiper. Migration dans le Cloud, explosion de la bande passante nécessaire, déploiement de l’IoT et segmentation renforcée sont autant de problématiques pour les DSI.

Véritable concentré de technologie, le SN1100 de la gamme de produits Stormshield Network Security (SNS) est taillé pour répondre à ces problématiques. En plus d’une connectivité 10G fibre, il confère une modularité réseau qui apporte une forte densité de ports, tout en rationalisant les coûts associés. Il est possible d’y ajouter une alimentation redondante qui, couplée à la fonction de haute disponibilité, assure une meilleure résilience du réseau et une continuité dans l’activité de l’entreprise, en cas de défaillance électrique ou matérielle.

Cette modularité proposée par la gamme Stormshield Network Security assure un retour sur investissement optimisé et permet de segmenter finement une infrastructure informatique dans un modèle « Zero Trust » ou d’adapter la connectique à la puissance de son réseau.

Principales caractéristiques

Performances pare-feu : 45 Gbps

Performances VPN : 7.5 Gbps

Connectivité : 8 ports RJ45 en standard, interfaces cuivre et fibre SFP+ (1GbE ou 10GbE) et 2 modules d’extension réseau disponibles

Alimentation redondante / haute disponibilité