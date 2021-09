IBM dévoile la nouvelle génération de serveurs IBM Power pour faire évoluer en douceur le Cloud hybride

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

IBM annonce le nouveau serveur IBM Power E1080, le premier d’une nouvelle famille de serveurs basés sur le nouveau processeur IBM Power10, conçu spécifiquement pour les environnements de Cloud hybride. Ce serveur est conçu pour être l’une des plateformes de serveurs les plus sécurisées et est destiné à aider les clients à bénéficier d’une expérience de Cloud hybride sécurisée simplement et en douceur dans l’ensemble de leur infrastructure informatique.

Le serveur IBM Power E1080 est lancé à un moment critique pour l’informatique. Alors que les organisations du monde entier continuent de s’adapter aux changements imprévisibles des comportements et des besoins des consommateurs, elles ont besoin d’une plateforme capable de fournir leurs applications et leurs informations clés en toute sécurité, où et quand elles en ont besoin. L’étude 2021 de l’IBM Institute of Business Value concernant les PDGs a révélé que, sur les 3 000 PDGs interrogés, 56 % ont souligné la nécessité d’améliorer l’agilité et la flexibilité opérationnelles lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils comptaient faire le plus au cours des deux ou trois prochaines années.

Nombreux sont ceux qui voient la réponse à ce besoin dans un modèle de Cloud computing hybride, qui combine des ressources sur site avec une infrastructure basée sur le Cloud et peut offrir une valeur jusqu’à 2,5 fois supérieure à une approche uniquement basée sur le Cloud public. Cependant, tous les modèles de Cloud hybride ne sont pas conçus de la même manière.

Le nouvel IBM E1080 a été conçu avec pour objectif l’introduction de plusieurs caractéristiques clés, notamment :

Des améliorations pour le Cloud hybride telles que la facturation à la minute - une première dans le secteur - des logiciels Red Hat, notamment Red Hat OpenShift et Red Hat Enterprise Linux, 4,1x fois plus d’environnements conteneurisés OpenShift par cœur par rapport aux serveurs x86, ainsi qu’une cohérence architecturale et une flexibilité identique au Cloud dans l’ensemble de l’environnement du Cloud hybride pour favoriser l’agilité et réduire les coûts sans remaniement des applications.

De nouvelles améliorations des performances matérielles qui offrent jusqu’à 50 % de performances et d’évolutivité en plus par rapport à son prédécesseur, l’IBM Power E980, tout en réduisant la consommation d’énergie et l’empreinte carbone de l’E980, ce qui permet aux clients de faire plus avec moins. Le E1080 dispose également de quatre accélérateurs mathématiques matriciels par cœur, ce qui permet d’obtenir des performances d’inférence cinq fois plus rapides que celles de l’E980.

De nouveaux outils de sécurité conçus pour les environnements de Cloud hybride, notamment le chiffrement transparent de la mémoire, qui ne nécessite aucune configuration de gestion supplémentaire, 4 moteurs de chiffrement par cœur, ce qui permet un chiffrement AES 2,5 fois plus rapide que celui de l’IBM Power E980, et un logiciel de sécurité pour chaque niveau de la pile système.

Un solide écosystème d’ISVs, de partenaires commerciaux et de support pour élargir les capacités de l’IBM Power E1080 et la façon dont les clients peuvent concevoir leur environnement de Cloud hybride, y compris des performances record pour les applications SAP® dans un système à 8 sockets.IBM lance également un nouveau service Power Expert Care à plusieurs niveaux pour aider les clients à protéger leurs systèmes contre les dernières menaces de cybersécurité tout en assurant la cohérence matérielle et logicielle et une plus grande disponibilité des systèmes.