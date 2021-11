Interxion : a Digital Realty Company, a mis en service sa solution de refroidissement « River Cooling »

novembre 2021 par Marc Jacob

Cette solution de refroidissement de 15 millions d’euros, 30 fois plus économe en énergie qu’un système de refroidissement classique, permettra de générer une économie allant jusqu’à 18 400 MWh chaque année, tout en évitant l’émission de 795 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 5560 arbres plantés tous les ans. Elle améliore de manière significative l’indicateur d’efficience énergétique appelé PUE1 (Power Usage Effectiveness) des data centers d’Interxion situés sur le port de Marseille, qui ne dépendent plus de groupes froids électriques. On sait que seuls 19% des data centers les plus efficients de France atteignent un PUE inférieur à 1.6. Avec la mise en place de cette nouvelle solution, les data centers d’Interxion situés sur le Grand Port Maritime de Marseille pourraient atteindre un PUE design de 1.2, consolidant leur positionnement parmi les data centers le plus efficients énergétiquement de France.

La solution, qui aura nécessité 2 ans et demi de travaux, plus de trois kilomètres de réseaux enterrés, 27 échangeurs thermiques, fonctionne en détournant l’eau sous-terraine d’une ancienne installation industrielle datant de la fin du XIXème siècle, « La Galerie de la Mer ». Cet ouvrage artificiel permet de collecter et canaliser les eaux émanant des anciennes mines de Gardanne, ainsi que des eaux de ruissèlement, jusqu’au Grand Port Maritime de Marseille. A 15° toute l’année, cette eau est canalisée via un réseau enterré et une station de pompage jusqu’aux data centers Interxion pour les refroidir par échange thermique.

Dans une démarche d’économie circulaire, la solution River Cooling d’Interxion permettra à terme d’alimenter le réseau de chauffage urbain d’Euromediterranée et de couvrir les besoins de 500 000 m2 de bureaux et habitations.

La solution River Cooling vient enrichir l’offre de valeur de PlatformDIGITAL®, la plateforme de data center mondiale de Digital Realty, conçue pour accompagner le développement numérique des entreprises de manière flexible et efficace. Elle vient également renforcer l’engagement pris au niveau mondial par Digital Realty visant à réduire de 68 % ses émissions directes et de 24 % ses émissions indirectes d’ici à 2030 sur la base des objectifs « Science-Based Targets Initiative (SBTi), et s’inscrit dans la démarche globale menée par Interxion France pour limiter son impact environnemental. La filiale française est ainsi le premier acteur de data center en France à avoir atteint la neutralité carbone en 2020 pour les scopes 1 et 2, le scope 3 étant en cours d’évaluation. La solution a été conçue par Interxion avec Dalkia Smart building et le Groupe EDF et la réalisation a requis le soutien de 4 entreprises majeures : Cap Ingelec, Largier Technologies, Schneider Electric et Victaulic.