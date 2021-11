Rockwell Automation annonce de nouvelles initiatives visant à renforcer son offre de cybersécurité

novembre 2021 par Marc Jacob

Rockwell Automation, Inc. a réalisé de nouveaux investissements afin d’améliorer son offre en matière de cybersécurité des technologies de l’information (IT) et des technologies de la production (OT). Les entreprises clientes bénéficieront ainsi d’une protection renforcée pour faire face aux périls de l’environnement actuel. Ces initiatives incluent les partenariats stratégiques noués avec Dragos, Inc. et CrowdStrike, ainsi que la création d’un nouveau centre des opérations de cybersécurité en Israël.

Réponse aux incidents, Renseignements sur les menaces

Rockwell et Dragos, leader mondial de la cybersécurité pour les systèmes de commande industriels (ICS) et les environnements OT, ont annoncé un partenariat ayant pour but d’allier l’expertise d’envergure internationale de Rockwell en matière d’industrie, d’applications et d’ICS à la technologie, aux services professionnels et de renseignement sur les menaces de renommée mondiale de Dragos.

Ce partenariat accroît la capacité de tous les clients industriels à mieux se protéger, réagir et se remettre d’un incident de cybersécurité. Il sera orienté sur les services de réponse aux incidents et de renseignements sur les menaces. Ensemble, les deux entreprises vont pouvoir proposer à leurs clients des services de réponse aux incidents améliorés, et ainsi leur permettre d’évaluer et de réagir plus rapidement face aux menaces de cybersécurité. Par ailleurs, les experts de Rockwell et Dragos proposeront un flux d’informations sur les menaces élaboré conjointement.

Solutions cloud de protection des terminaux

Au travers de leur partenariat, Rockwell et CrowdStrike, leader mondial des solutions cloud de protection des terminaux et des charges applicatives, fourniront à leurs clients des solutions de cybersécurité et de service réseau de bout en bout. Ce partenariat prévoit d’étudier les possibilités d’associer Falcon, la plateforme basée sur le cloud et l’IA de CrowdStrike, aux capacités de Rockwell en matière de déploiement mondial, d’architecture réseau, d’assistance, de technologies de la production et de services gérés. De cette alliance, les entreprises clientes profiteront de solutions différenciées répondant à leurs problèmes de cybersécurité.

De nouveaux moyens de gérer les risques, au niveau international et à distance

Rockwell continue de développer ses ressources mondiales avec la mise en place d’un centre des opérations de cybersécurité en Israël. Ce centre situé dans la région métropolitaine de Tel Aviv a été inauguré le 1er novembre. Son objectif est de fournir des services de cybersécurité à distance à la clientèle internationale de Rockwell. A l’instar des 15 autres centres de services à distance de Rockwell couvrant le monde entier, ce dernier fournit des services gérés avancés de cybersécurité.

Ce centre témoigne de l’investissement continu que consacre Rockwell à son expertise mondiale en matière de cybersécurité et à sa gamme de services. En 2020, Rockwell a fait l’acquisition d’Avnet, un prestataire privé de services de cybersécurité implanté en Israël, possédant plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine. Rockwell a également racheté Oylo, un prestataire privé de services de cybersécurité industrielle basé à Barcelone, en Espagne, afin de renforcer ses solutions de contrôle industriel et son offre de réponse aux incidents. L’écosystème de partenaires de Rockwell accueille également des partenaires d’envergure mondiale tels que Claroty et Cisco.