SEKOIA dévoile I-Node

novembre 2021 par Marc Jacob

Une plateforme collaborative pour une cyberdéfense efficace

Face à une recrudescence des cyberattaques et une sophistication des techniques et outils utilisés, les équipes de renseignement internes et externes des organisations sont à l’affût de tous types d’outils leur permettant de consolider des flux de renseignements spécifiques.

Depuis 2008, les équipes de SEKOIA œuvrent pour offrir à l’ensemble de la communauté cyber un flux de renseignement sur les menaces, reconnu pour sa vélocité, sa couverture, sa pertinence et sa facilité d’exploitation à travers la plateforme SEKOIA.IO. Ce flux alimente en particulier la solution de détection et réponse étendue SEKOIA.IO XDR.

La plateforme SEKOIA.IO regroupe déjà deux solutions ayant chacune un périmètre d’action bien défini :

• SEKOIA.IO CTI : offre l’accès et l’exploitation d’un renseignement qualifié, opérationnel et maintenu à jour en continu, pour suivre l’actualité des malware, des groupes d’attaquants, des campagnes d’attaque, et s’en prémunir.

• SEKOIA. IO XDR : permet la détection d’incidents de sécurité et leur maîtrise, en collectant toutes les données de sécurité disponibles au sein d’un système d’information, en exploitant le flux SEKOIA.IO CTI pour piloter la détection, et en offrant de puissantes automatisations pour orchestrer la réponse.

I-Node, la plateforme d’édition, de qualification et de diffusion de CTI réservée jusqu’à présent aux équipes de SEKOIA vient désormais compléter l’offre SEKOIA.IO CTI.

Un tournant majeur dans la lutte contre la menace cyber

Dans la lignée de l’esprit collaboratif et communautaire de SEKOIA, I-Node est désormais proposée à tous les acteurs du renseignement cyber, depuis les analystes privés cherchant à produire et consolider un renseignement spécifique, jusqu’aux structures collaboratives de type ISAC ou CERT sectoriel cherchant à assembler des flux de renseignement au sein de communautés d’intérêt spécifiques.

Disponible en SaaS ou on-premise, I-Node est l’outil indispensable aux analystes CTI grâce au soin particulier apporté à l’expérience utilisateur, à la versatilité de ses intégrations, ainsi qu’à la puissance des outils proposés. Commercialisée au premier trimestre 2022, les équipes de SEKOIA lancent actuellement une campagne pour trouver des premiers adopteurs capables de prendre en main la solution tout en permettant son amélioration continue.