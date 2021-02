Infoblox lance un programme cloud à destination des partenaires channel qui vendent des solutions SaaS

février 2021 par Marc Jacob

Toujours dans le but de favoriser la réussite de ses partenaires, Infoblox Inc., leader des services de réseaux sécurisés gérés dans le cloud, investit dans le développement des compétences de ses partenaires “cloud-first” les plus performants.

Annoncé, le nouveau programme Cloud Specialization d’Infoblox marque une étape fondamentale dans l’exécution de sa stratégie de commercialisation SaaS, principalement centrée sur le channel. Pour que les partenaires bénéficient des dernières mises à jour en matière de DDI et de sécurité dans le cloud, ce programme prend en compte les dernières avancées en matière de microservices, de conteneurisation et de virtualisation.

Dans le cadre de la nouvelle appellation SaaS, jusqu’à 30 partenaires de distribution désignés dans le monde entier auront un accès privilégié à l’équipe Cloud Champions d’Infoblox - des experts cloud éprouvés dans les domaines de la vente sur le terrain, du développement commercial, de la formation des clients et d’autres disciplines. En travaillant ensemble, les experts Infoblox aideront ces partenaires à développer leur activité cloud et à réussir grâce à une commercialisation, une vente et un soutien des solutions SaaS plus efficaces. Les partenaires bénéficieront également d’avantages supplémentaires, notamment des incitations à la vente à deux chiffres, des formations exclusives, ainsi que des conseils d’experts reconnus et des échanges avec d’autres partenaires.

Le programme Cloud Specialization d’Infoblox fait partie du programme de partenaires primé de l’entreprise, appelé BuildingBLOX.