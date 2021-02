Commvault nomme Isabelle Guis au poste de Chief Marketing Officer

février 2021 par Marc Jacob

Isabelle Guis apporte deux décennies d’expérience dans le marketing technologique B2B et connaît parfaitement le marché du SaaS. En plus de sa connaissance en matière de marketing elle apporte également son expertise de gestion des produits dans le secteur des technologies de l’information. Plus récemment, elle a été vice-présidente du marketing en charge des produits cloud chez Salesforce, où elle a supervisé la messagerie des produits, les lancements et l’innovation du portefeuille cloud. Avant de rejoindre Salesforce, elle était directrice du marketing et de la stratégie chez Egnyte, où elle a dirigé le développement et le lancement d’une nouvelle offre qui a fait passer le marché total adressable (MTA) d’Egnyte de 2 milliards de dollars à 25 milliards de dollars. Isabelle Guis a également occupé des postes de direction et d’encadrement supérieur chez EMC Corporation, Big Switch Networks, Avaya, Cisco Systems et Nortel Networks.

Isabelle Guis a été élue parmi les 100 spécialistes du marketing technologique B2B les plus influents en Amérique du Nord en 2016. Elle est titulaire d’un Master of Business Administration de la Harvard Business School et d’un Master of Science en génie électrique et informatique de SUPELEC (Ecole Supérieure d’Electricité) à Paris. Elle fournit également ses services de conseil de manière gratuite aux organisations publiques de la région de San Francisco.