UBCOM décerne son label à Recoveo

février 2021 par Marc Jacob

UBCOM a sélectionné et labellisé la solution développée par Recoveo, leader de la récupération des données sur les systèmes informatiques. Cette décision est prise dans le cadre des recherches et démarches de sélection d’offres en cybersécurité réalisées par UBCOM.

Convaincue de la valeur ajoutée apportée par la solution de récupération de données développée par Recoveo, l’agence UBCOM récompense celle-ci pour ses trois atouts majeurs :

● La souveraineté : Recoveo est la seule organisation française dotée d’un outil industriel capable de répondre à la demande croissante liée en partie à l’augmentation fulgurante des cyberattaques portant atteinte aux systèmes et aux données. L’acteur basé à Roanne est dirigé par le Français Florent Chassignol, détenteur à 100% de son actif, de son financement et de sa propriété intellectuelle. Il garantit, lors de la récupération des données de les détruire ensuite au titre de la confidentialité et surtout de les stocker hors réseau (pas de cloud). Il s’engage à ne pas répondre aux injonctions du Cloud Act US et son réseau technique est coupé de l’internet.

● La méthodologie : L’acteur français propose une solution de récupération facturable au succès pour les cas standards, ou sur mesure en fonction de la problématique et des besoins (astreinte, serveur sur mesure…). Ainsi, le client déjà victime d’une crise majeure avec la perte de ses données n’est pas pris en otage et se voit justement accompagné dans la méthodologie de reprise ce qui rassure et diminue considérablement les effets de bord d’une crise informatique.

● Et la sécurité renforcée : Recoveo prescrit en amont un certain nombre de conseils vitaux pour préparer la gestion de crise et permettre à l’entreprise victime d’augmenter grandement ses chances de recouvrer tout ou partie de ses données. Ce travail de prévention en amont contribue à améliorer la résilience de l’économie en protégeant à moindre coûts les organisations par la mise en œuvre des gestes appropriés et de procédures simples accessibles à tous. Cela favorise également une reprise d’activité la plus rapide possible, objectif principal des experts Recoveo.

Enfin, Recoveo a su répondre avec clarté à l’audit de souveraineté qui rassure le client sur l’exploitation, l’hébergement et la détention juridique des ayants droits de l’offre de récupération des données. Totalement indépendant des technologies américaines et chinoises, Recoveo est un produit 100 % européen et français.

Label remis à RECOVEO par UBCOM

Répondant à des critères spécifiques sur les questions du chiffrement, du maintien opérationnel et de l’efficience de la solution, Recoveo reçoit la certification d’UBCOM au titre de sa souveraineté opérationnelle et de sa pertinence fonctionnelle. UBCOM reconnaît ainsi que les caractéristiques de la solution proposée par Recoveo contribuent à sauvegarder les actifs informationnels économiques de l’entreprise et à améliorer la performance du recouvrement et de la remédiation en cas d’attaque cyber ou d’incident informatique.

A l’heure ou la souveraineté économique devient un enjeu régalien et stratégique, il était évident pour UBCOM de qualifier Recoveo dans la mesure ou les conditions requises sur le plan juridique et technique pour garantir la souveraineté des données gérées par l’entreprise sont conformes aux objectifs du label UBCYBER.

L’officialisation de la qualification de Recoveo dans le catalogue de solutions UBCOM aura lieu courant fin février 2021.