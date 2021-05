Impro Solutions développe ses activités d’hébergeur avec Nutanix

mai 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce que Impro Solutions, spécialiste de services numériques, a choisi son infrastructure et ses solutions pour le développement de son activité d’hébergeur suite à l’augmentation de la demande client. Avant de faire le choix de Nutanix, Impro Solutions tournait essentiellement son activité autour des clients du Groupe Abalone, intérimaire dans de multiples secteurs d’activité, avec un hébergement ne représentant que 5 % de son chiffre d’affaires. Après être devenue opérateur télécom, la société a enregistré de plus en plus de demandes d’hébergement provenant de clients externes au Groupe. Impro Solutions fait donc le choix des solutions simples et sécurisées de Nutanix afin de simplifier la gestion de l’infrastructure et gagner en scalabilité.

Accompagné par le partenaire Siium, le projet démarre avec la migration d’environ 200 VM, dont 130 d’Abalone et quelques clients externes. La société dispose également d’une baie de stockage haute disponibilité sur disques SSD avec environ 24 To de données. Pour accueillir cet existant, Impro Solution a opté pour 5 nœuds Nutanix, abandonnant au passage sa couche de virtualisation précédente au profit de AHV. La société a entamé la migration de ses VM critiques et non critiques au cours du mois de décembre 2020 pour une migration qui s’est terminée début 2021. La société prévoit ainsi d’avoir 600 VM sur sa nouvelle infrastructure Nutanix, soit 3 fois plus qu’auparavant.

Impro Solutions en a profité pour remplacer son ancien datacenter distant au profit de nouveaux bâtiments afin d’adapter sa configuration réseau à sa nouvelle stratégie et de renforcer la sécurité globale. « Nos clients faisaient partie d’un réseau de confiance, sécurisé par VPN MPLS. En déménageant et en ouvrant notre datacenter à des clients externes au groupe, nous avons dû revoir le design pour basculer en SD-WAN et renforcer la sécurité », ajoute Fabrice Couprie.

Spécialisé en conseil, développement, gestion d’applications infogérées et gestion d’infrastructure informatique, Impro Solutions fait désormais évoluer sa propre infrastructure. Avec 70 clients, 450 équipements gérés et 200 serveurs administrés pour un chiffre d’affaires qui atteint les 1,5 millions d’euros, Impro Solutions développe aujourd’hui avec Nutanix ses capacités d’hébergement afin d’accompagner ses clients dans leur transformation numérique et leur migration vers le cloud.