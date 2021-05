e label Cybersecurity Made in Europe de l’ECSO décerné à G DATA

mai 2021 par Marc Jacob

G DATA CyberDefense s’est vu décerner le label Cybersecurity Made in Europe par l’Organisation européenne de cybersécurité (ECSO). Ce label de reconnaissance vient confirmer la fiabilité des fabricants européens de produits de sécurité et l’autonomie numérique européenne. G DATA est un éditeur de solutions de sécurité informatique fiable et digne de confiance, et cette distinction vient étayer sa garantie "No Backdoor" dans toute l’Europe.

Le label ECSO Cybersecurity Made in Europe donne à G DATA un certificat européen attestant que la société de sécurité informatique est digne de confiance. Ce label fait référence aux exigences élevées en matière de protection et de sécurité des données dans l’UE. L’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) a édicté des critères de sécurité de base très rigoureux, auxquels il est indispensable de se conformer pour que les produits et services soient considérés comme sûrs.

Le label ECSO prolonge au niveau européen ce que l’initiative IT Security Made in Germany (ITSMIG) a commencé il y a longtemps. Il inclut également une clause "No Backdoor" et oblige les fabricants de solutions de sécurité informatique à se conformer aux normes de sécurité européennes élevées et à mettre en œuvre les exigences en matière de protection de la vie privée prévues par le RGPD.

Les détenteurs du label ECSO répondent aux critères suivants

le siège social de l’entreprise est situé en Europe

la majorité des employés sont employés en Europe

le marché principal est l’Europe

le respect des 12 exigences de sécurité de base spécifiées par l’ENISA comme essentielles pour que les produits et services dans le domaine des technologies de l’information et de la communication soient considérés comme sûrs - pour le téléchargement

G DATA répond à tous les critères nécessaires à l’obtention du label. L’entreprise de cyberdéfense conçoit et développe toutes ses solutions et tous services de sécurité exclusivement en Allemagne, à son siège de Bochum. Procédure de demande requise pour recevoir le certificat d’homologation

Les entreprises de sécurité ayant leur siège en Europe peuvent s’adresser à l’une des seize associations autorisées par l’ECSO à attribuer le label aux fournisseurs de solutions de cybersécurité en Europe. Le seul organisme habilité en Allemagne est eurobits e.V.

Vous trouverez de plus amples informations sur le certificat à l’adresse suivante : https://www.eurobits.de/ecso-label-.... Le nouveau label ECSO est destiné à confirmer la fiabilité des entreprises européennes de cyberdéfense grâce à ses exigences élevées, ainsi qu’à améliorer leur visibilité sur le marché international.

G DATA CyberDefense a été co-initiateur de l’initiative IT Security Made in Germany (ITSMIG) de l’association TeleTrusT.