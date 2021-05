Tanium lance son programme de certification

mai 2021 par Marc Jacob

Tanium lance le Tanium Career Certifications Program, un programme officiel de formation qui permet aux participants de développer et de certifier leur expertise, leurs compétences et leur capacité à gérer et à sécuriser le cycle de vie complet des endpoints - attestant ainsi de leur maîtrise du déploiement et de la gestion opérationnelle des solutions Tanium.

Le Bureau of Labor Management prévoit que l’emploi dans les professions liées à l’informatique et aux technologies de l’information augmentera de 11 % au cours de la décennie, soit beaucoup plus rapidement que la moyenne de toutes les autres professions classées. Pour les professionnels de l’IT, les certifications sont un moyen stratégique de se différencier et de faire progresser leur carrière. Ces certifications techniques professionnelles ont été créées pour aider les utilisateurs à élargir leurs compétences, tout en développant leur maîtrise de la plateforme et des produits Tanium. Elles profitent également aux partenaires de Tanium qui peuvent ainsi renforcer leurs références afin de garantir le plus haut niveau d’excellence professionnelle.

Le programme comporte actuellement deux certifications : Opérateur Certifié Tanium (TCO) et Administrateur Certifié Tanium (TCA). TCO offre des connaissances essentielles et une expérience fondamentale pour les utilisateurs de tous niveaux tandis que TCA atteste d’une expertise approfondie en matière d’opérations et d’administration. Leurs détenteurs sont certifiés en tant que ressources de confiance au sein de leur organisation et offrent une valeur ajoutée pour les clients. Tous les examens comprennent des exercices pratiques simulant des applications du monde réel afin de valider les capacités de chaque individu.

Tanium s’est associé au spécialiste des certifications professionnelles Pearson VUE pour délivrer ces certifications techniques. Les candidats auront la possibilité de passer les examens dans des centres de test autorisés ou en ligne.