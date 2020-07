Aruba rejoint l’Alliance EnOcean

juillet 2020 par Marc Jacob

Aruba rejoint l’Alliance EnOcean comme membre adhérent. L’association de l’infrastructure Wi-Fi d’Aruba et des solutions sans fil de récolte d’énergie d’EnOcean va permettre aux clients de créer des bâtiments intelligents et hypervigilants qui sont conscients de tout changement dans leur environnement d’exploitation et dans les besoins de leurs occupants et savent y répondre. Aruba apporte une expérience du cloud dans le périmètre réseau qui peut être consommée sous forme de service dans le cloud ou sur site, de service géré fourni par les partenaires d’Aruba ou par le biais d’un réseau comme service via HPE GreenLake.

L’écosystème de l’Alliance EnOcean dispose de plus de 5 000 capteurs interopérables de différentes marques qui permettent la collecte de données à destination de diverses applications, telles que l’occupation d’une pièce, d’un bureau ou d’une chaise, la température et la qualité de l’air, la consommation d’énergie ou l’utilisation des toilettes.

Des bâtiments hypervigilants.

Les appareils interconnectés des membres de l’Alliance EnOcean sont en fait les yeux et les oreilles des immeubles intelligents. En établissant une interface sécurisée entre ces appareils interconnectés et les points d’accès Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6 dont dispose Aruba grâce à une liaison radioélectrique à 800/900 MHz, les applications d‘entreprise et de contrôle des bâtiments peuvent acquérir une hypervigilance vis-à-vis de leur environnement d’exploitation. Ces informations peuvent servir à mieux modéliser des jumeaux numériques via le cloud et d’optimiser le suivi de l’activité humaine, la restructuration organisationnelle, la réalité augmentée, la productivité humaine ainsi que la santé et la sécurité des occupants.

La technologie derrière les capteurs sans fil interconnectés

Les appareils sans fil de récolte d’énergie puisent une quantité d’énergie infime dans leur environnement. Le mouvement (cinétique), la pression, la lumière, les variations de température sont converties en énergie. Et l’association de cette énergie avec une technologie sans fil peu énergivore permet de développer des solutions de capteur ne nécessitant pas de maintenance que l’on peut utiliser dans les immeubles intelligents et dans les applications liées à l’Internet des objets. Fondé en 2001, EnOcean fournit des données précieuses pour l’Internet des objets en raison de sa technologie économe en ressources. À l’aide d’un simple appareil USB prenant en charge la norme radio interopérable EnOcean, Aruba et EnOcean permettent une utilisation de capteurs de récolte d’énergie dans les réseaux d’immeubles afin de rendre ces bâtiments intelligents et durables.