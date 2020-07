Forescout signe un partenariat avec ServiceNow pour protéger les infrastructures sensibles des cybermenaces

juillet 2020 par Marc Jacob

Forescout Technologies, Inc. (NASDAQ:FSCT) annonce la signature d’un partenariat d’intégration technologique avec ServiceNow, l’un de ses partenaires de longue date. Afin d’aider à garantir l’intégrité et la stabilité des infrastructures sensibles, Forescout et ServiceNow intègrent leurs offres pour proposer une solution efficace et simplifiée qui améliore la prévention, la détection et la réponse aux menaces des systèmes de contrôle industriel (ICS) et des technologies opérationnelles (OT).

Cette intégration permet aux équipes de sécurité de prendre des décisions raisonnées en fonction du type de dispositif et de l’environnement afin de combler l’écart de sécurité par rapport aux dispositifs d’OT non gérés et d’améliorer ainsi les performances au sein de paramètres cruciaux tels que le "délai moyen de remédiation" (MTTR) pour rétablir les systèmes vulnérables et/ou affectés. En combinant des technologies complémentaires pour la découverte et la configuration des dispositifs OT, la détection des menaces et la gestion de la configuration, la solution intégrée de Forescout/ServiceNow centralise la sécurité et améliore la résilience dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des transports et d’autres secteurs où les infrastructures, de plus en plus connectées à Internet, sont souvent imperceptibles aux contrôles de cybersécurité traditionnels.

Les clients qui utilisent Forescout pour découvrir et surveiller en permanence les systèmes d’OT et les ICS peuvent désormais exploiter la puissante base de données de gestion des configurations (CMDB) de ServiceNow pour une gestion plus efficace de leurs actifs, de leurs services et de leur sécurité. Cette intégration, qui s’appuie sur la capacité des données, permet d’automatiser à la fois la découverte et les mises à jour prioritaires de la configuration des systèmes en fonction du niveau de risque, en adaptant les défenses aux exigences technologiques et commerciales.

En tirant parti des capacités améliorées de renseignement sur les actifs de l’OT et de l’IoT industriel, les clients peuvent davantage réduire les risques. Ils tirent ainsi profit des capacités d’intégration de Forescout et de ServiceNow qui automatisent les flux de travail entre la plate-forme de Forescout et la solution ServiceNow Security Operations and IT Service Management (ITSM). Les clients sont ainsi en mesure d’accélérer les processus de détection, de gestion et de réponse aux incidents de sécurité et d’exploitation tout en conservant des renseignements précis sur les actifs tout au long du processus. Concrètement, lorsque Forescout détecte qu’un dispositif est non conforme ou compromis, une alerte d’incident est créée et alignée avec l’enregistrement des actifs de la base de données (CMDB) de ServiceNow. Forescout peut également répondre automatiquement à l’incident par des actions pertinentes sur le réseau ou le système, conformément à la politique de sécurité définie, et maintenir la précision de l’enregistrement des actifs de la base de données ServiceNow dans le contexte du dispositif en temps réel. Cela permet de créer un système de renseignements de bout en bout sur les actifs et de gestion des incidents qui réduit les risques de manière proactive grâce à des opérations rationalisées.

En tant que partenaire de conception de ServiceNow, Forescout a joué un rôle essentiel en l’aidant à créer de nouvelles classifications IoT et OT standardisées pour sa base de données (CMDB), favorisant un enrichissement des profils d’appareils en temps réel à travers l’informatique, l’IoT et l’OT. Les sociétés continueront à travailler en étroite collaboration pour concevoir l’avenir de la CMDB de ServiceNow afin de s’adapter facilement à un éventail toujours plus large de types d’appareils connectés. La richesse des informations contextuelles de Forescout sur les appareils connectés aux environnements informatiques, IoT et OT, combinée aux flux de travail orchestrés de ServiceNow, fournissent aux clients une base d’information complète sur les actifs qui réduit les risques en améliorant la posture de sécurité et en rationalisant les opérations.

La nouvelle intégration de Forescout et ServiceNow est disponible dès maintenant.