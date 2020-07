Ivanti et Intel concluent un partenariat stratégique pour proposer aux télétravailleurs l’autoréparation des postes client

juillet 2020 par Marc Jacob

Ivanti, et Intel annoncent aujourd’hui la signature d’un nouveau partenariat stratégique, visant à proposer une offre DaaS (Device-as-a-Service) avec des capacités d’autoréparation aux travailleurs nouvelle génération. Dans le cadre de cette alliance, Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) est désormais intégré à la plateforme d’hyper-automatisation Ivanti Neurons™, permettant ainsi aux services IT d’autoréparer et d’autosécuriser les terminaux utilisateurs basés sur la plateforme Intel vPro®, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pare-feu de l’entreprise.

La plateforme Ivanti Neurons, lancée plus tôt cette semaine, transforme la façon dont le service IT travaille. Dotée de fonctions d’hyper-automatisation, elle inclut les modules Ivanti Neurons for Discovery (pour la Découverte), Ivanti Neurons for Edge Intelligence, Ivanti Neurons for Healing (pour la Réparation) et Ivanti Neurons Workspace (pour l’espace de travail). Ivanti Neurons permet aux entreprises d’autoréparer et d’autosécuriser leurs postes client, et d’offrir un self-service aux utilisateurs finaux, du Cloud à la périphérie (Edge), avec efficacité, précision, rapidité et du contenu d’automatisation prêt à l’emploi, pour une productivité IT sans précédent.

Grâce à l’intégration d’Intel® Endpoint Management Assistant, Ivanti Neurons permet une meilleure gestion à distance des postes client sur site et dans le Cloud. Ivanti Neurons permet la prise de contrôle à distance des appareils utilisant la plateforme Intel vPro, pour - par exemple - l’allumage d’un poste client, son redémarrage, la définition d’heures de démarrage, le contrôle du système même en cas de panne de l’OS, ou la réparation des terminaux à grande échelle.