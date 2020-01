ITS Group lance sa filiale cybersécurité ITS BlueTrusty

janvier 2020 par Marc Jacob

Concrètement, les experts de BlueTrusty mettent quotidiennement leurs compétences technologiques et humaines au service de leurs clients pour renforcer la sécurité de leur système d’information sans entraver leur fiabilité, fonctionnalité, performance et adaptation au changement. À ce jour, Blue Trusty réunit près d’une cinquantaine de collaborateurs en Ile de France avec des interventions régulières en région, et au Benelux.

BlueTrusty propose une offre conjuguant sécurité opérationnelle et automatisation logicielle incluant le maintien en condition de sécurité de Drupal et Wordpress avec correction des éventuelles régressions induites par les patches de sécurité, une solution de VPN as a service et l’orchestration de composants de sécurité. Au-delà de ces éléments très orientés Cloud privés et publics, BlueTrusty commercialise également les prestations de service classiques d’un “pure player” en cybersécurité : l’expertise technique des infrastructures et des applications, l’assistance aux RSSI, l’analyse de risques et la gestion des identités et des droits.