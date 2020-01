Vade Secure recrute Frédéric Braut nommé Senior Vice-Président EMEA

janvier 2020

2019, l’année de la reconnaissance

L’année écoulée a été l’une des plus riches et intenses pour Vade Secure mais surtout celle de la reconnaissance. Georges Lotigier, PDG de Vade Secure confirme : « Depuis 2014, nous avons progressivement installé la marque Vade Secure aux US, en nous appropriant les codes du marché et la culture business. En 2019, le moment était venu pour nous d’accélérer notre développement à travers des partenariats stratégiques notamment aux États-Unis, au Japon et en Angleterre qui nous ont ouvert les portes d’un réseau exceptionnel de MSP et nous ont permis de proposer une offre combinant sécurité de l’email pour Office 365 et sauvegarde SaaS, plus adaptée et facilement déployable. Cette offre permet aux MSP de protéger leurs clients sur leur vulnérabilité la plus critique (l’email) et également de les aider à récupérer leurs données à tout moment. ».

Mais la reconnaissance de Vade Secure est également venue de son propre pays ; après une levée de fonds record de 70 millions d’euros, qui a forcément attiré la lumière sur la pépite technologique française, Vade Secure a eu le plaisir d’être sélectionné dans le programme gouvernemental NEXT40 (les 40 sociétés technologiques, tous secteurs confondus, identifiées comme ayant le plus fort potentiel de développement à l’international).

2020, Vade Secure poursuit son ascension vers de nouveaux horizons En parallèle de cette dynamique forte aux États-Unis et en Asie, notamment au Japon, Vade Secure compte bien profiter de cette reconnaissance, en poursuivant sa progression sur les autres continents, tout en renforçant son développement dans la région EMEA.